Misión de EE. UU. en Arabia Saudita emite alerta de seguridad por tensiones regionales

Vista de una columna de humo en Irán tras ataques de Estados Unidos e Israel al país islámico. ( EFE )

La Misión de EE. UU. en Arabia Saudita emitió este lunes una alerta de seguridad ante el contexto de hostilidades en la región y recomendó a su personal y a los ciudadanos estadounidenses extremar las precauciones y limitar los viajes no esenciales, especialmente hacia instalaciones militares.

En la actualización más reciente, la misión diplomática informó que fue levantada la notificación de confinamiento en Yeda. Sin embargo, la medida continúa vigente en Dhahran, mientras que se mantiene la recomendación al personal estadounidense de no viajar por el momento a Baréin.

La Embajada de Estados Unidos en Riad señaló que sus operaciones continúan con normalidad.

Ante el panorama regional, las autoridades estadounidenses instaron a los ciudadanos en el Reino a revisar periódicamente las alertas de seguridad, evaluar sus planes de viaje en caso de interrupciones y mantener actualizado un plan personal de seguridad.

"La crisis puede surgir inesperadamente al viajar o residir en el extranjero, y un buen plan permite analizar posibles escenarios y determinar con antelación la mejor estrategia", indicó la misión en su comunicado.

Recomendaciones a ciudadanos estadounidenses

Entre las acciones sugeridas se encuentran:

Consultar el sitio web oficial para conocer las alertas de seguridad más recientes.

Inscribirse o actualizar sus datos en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) del Departamento de Estado, que facilita el contacto en caso de emergencia.

Saudi Arabia: Please note that the shelter in place notification for Jeddah has been lifted. The shelter in place notification for Dhahran remains in effect. U.S. personnel are still being asked not to travel to Bahrain at this time. The U.S. Embassy in Riyadh´s current status is... pic.twitter.com/0F2dsOU9vc — TravelGov (@TravelGov) March 2, 2026

Verificar que su pasaporte estadounidense esté vigente ante eventuales viajes con poca antelación.

Mantenerse atentos al entorno y a fuentes oficiales de información.

Evitar manifestaciones, grandes concentraciones y zonas con alta presencia policial.

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

La misión diplomática reiteró que continúa monitoreando de cerca la situación regional y que proporcionará nuevas actualizaciones según evolucione el contexto de seguridad.