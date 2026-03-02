Diáspora dominicana podrá solicitar nueva licencia de conducir en 10 ciudades de cinco países

La nueva licencia de conducir de República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Este lunes 2 de marzo inició la entrega del nuevo formato de la licencia de conducir para los dominicanos, proceso que incluye un aumento de las ciudades internacionales donde los criollos podrán solicitar el documento, el cual incorpora mejoras alineadas con estándares internacionales, según ha destacado el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La entidad informó que el nuevo sistema de expedición de licencias duplicará la cobertura en el exterior, al pasar de cinco a 10 consulados de forma gradual en los próximos dos meses.

En una primera fase, que inició hoy, el documento podrá gestionarse en cinco legaciones que atienden a la mayor cantidad de dominicanos en Estados Unidos y España: Miami, Nueva York, Filadelfia, Boston y Madrid.

Más adelante en la segunda fase, programada para iniciar el 8 de mayo, se sumarán los consulados en Nueva Jersey (EE. UU.), Barcelona (España), San Juan (Puerto Rico), Bruselas (Bélgica) y Zúrich (Suiza).

También a nivel nacional

La ampliación forma parte de las facilidades anunciadas por el Intrant para agilizar la entrega de licencias. Esto incluye el incremento de las demarcaciones donde se podrá renovar o solicitar el documento por primera vez a nivel nacional, pasando de 14 provincias a extender el servicio a todo el país.

Desde este lunes, el servicio está disponible al público en oficinas del Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís, Higüey, La Romana, Puerto Plata, Nagua, Bonao, San Juan, Barahona, Azua y Valverde, entre otras localidades.

En los próximos 60 días se incorporarán nuevas oficinas en provincias como Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Monte Plata, Independencia, Pedernales, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, El Seibo, Salcedo, Samaná, Hato Mayor y Bahoruco.

La modernización del permiso para conducir vehículos en territorio dominicano, que llega tras más de dos décadas sin cambios significativos, dará prioridad a quienes tengan el documento vencido. Para el resto de los ciudadanos, la licencia actual permanecerá vigente hasta la fecha indicada en el plástico.

No obstante, el servicio también estará disponible para quienes deseen solicitar voluntariamente el cambio al nuevo modelo.

Además, el Intrant informó que la nueva licencia podrá ser solicitada sin aumento de costos, lo que significa que el precio del servicio se mantendrá igual. A nivel nacional, la emisión del plástico por primera vez es de 2,500 pesos, mientras que su renovación, luego de cuatro años de haber sido emitida, cuesta 1,900 pesos.

En el caso de los dominicanos en el exterior, el costo del servicio era, para febrero de 2023, de 45 dólares por la renovación y 30 dólares por un duplicado en caso de pérdida.

Actualizaciones del plásticos

El nuevo esquema incorpora mejoras tecnológicas y de seguridad alineadas con estándares internacionales como la norma ISO/IEC 18013-5 , que regula las licencias de conducir seguras y verificables.

La nueva licencia está fabricada en policarbonato de alta seguridad y personalizada mediante grabado láser. Incluye microtexto, hologramas, tintas invisibles e impresión UV, elementos que refuerzan la protección contra falsificaciones.

El modelo integra, además, un sistema biométrico avanzado (ABIS) para validar la identidad del conductor y consolida un historial único centralizado con registros auditables.

A esto se suman exámenes teóricos y prácticos digitalizados, con procesos verificables que buscan reducir la discrecionalidad en la evaluación.

En una segunda fase está prevista la incorporación de la Licencia Digital de Conducir (MDL), alineada al estándar internacional ISO/IEC 18013-5.