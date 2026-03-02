Poema de una estudiante dominicana será enviado a la Luna este año

Foto de Lauren Fischer Moya, la estudiante dominicana que escribió un mensaje de admiración a la Tierra y que formará parte de un archivo lunar. ( FUENTE EXTERNA )

Un poema escrito por una joven estudiante dominicana residente en Sosúa, Puerto Plata, fue seleccionado para formar parte de las más de 100 historias que viajarán al espacio con el fin de crear un archivo lunar, en medio de los esfuerzos renovados de la Tierra por conquistar su único satélite natural.

Lauren Fischer Moya, una adolescente de 14 años, recibió el pasado 28 de diciembre de 2025 la confirmación de que su historia fue incluida para ser lanzada en la Misión 06 de Stories of Space (Historias del Espacio), que desde 2023 ha enviado más de 300 historias de colaboradores globales.

Stories of Space es un proyecto de Uplift Aerospace —una organización dedicada a la educación, investigación y entrenamiento en el sector espacial— y la empresa Astrolab —especializada en el diseño y desarrollo de vehículos robóticos—, que busca no solo enviar las producciones escritas de los humanos al espacio, sino también determinar "el hardware de almacenamiento de datos ideal para futuras aplicaciones espaciales comerciales", según se puede leer en su portal web.

Al responder algunas preguntas de Diario Libre, la joven explicó que se enteró del proyecto a través de "un buen amigo", cuyo hermano trabaja en un proyecto vinculado directamente con la iniciativa.

"Me motivó la posibilidad única de que mis palabras viajaran más allá de la atmósfera y formaran parte de algo tan histórico", dijo la joven sobre lo que la impulsó a enviar su escrito.

Así visualiza la relación Tierra-Luna

La historia de Lauren, identificada como la número 400 de la Misión 06, en sus propias palabras, "explora la perspectiva de un metahumano que observa la Tierra desde la Luna" y establece la admiración que siente la humanidad por el brillo del satélite, al tiempo que se deslumbra por la complejidad, las imperfecciones y la resiliencia de nuestra propia civilización.

"Me inspiró la idea de un "Superman" solitario que, a pesar de su poder, ve en la humanidad y en nuestras experiencias cotidianas la verdadera maravilla que nunca podrá experimentar plenamente", explica al hablar sobre cómo surgió la idea para su historia.

Desde la Tierra, la Luna aparece como un ser celestial hermoso y brillante. Para nosotros, casi parece emitir su propia luz, su belleza incomparable. Sin embargo, para un hombre en el cielo, un hombre que contempla la Tierra desde el borde de un acantilado, en lugar de mirar la Luna, las cosas se ven diferentes. A diferencia de otros, él ve la belleza de la Tierra: el legado de miles de civilizaciones construidas y destruidas por la humanidad, un mundo del que tiene la oportunidad de formar parte. Sonríe, su expresión más brillante que cualquier luz. La belleza de la Tierra no está solo en su apariencia; se encuentra en sus criaturas e imperfecciones. La humanidad, algo que tal vez nunca experimente realmente, es la verdadera maravilla. La Luna y la Tierra podrían verse como esposos: uno cuya belleza reside en su propósito; el otro, en su apariencia.

Para Lauren, que actualmente cursa el octavo grado en el International School of Sosúa (ISS), la sorpresa fue el primer sentimiento que experimentó al saber que su relato fue aceptado para arribar a la Luna, sobre todo por el hecho de que fue elegida "entre tanta gente".

"Es difícil asimilar que algo que nació de mi imaginación y de una conversación entre amigos termine físicamente en la superficie lunar. Me siento honrada de que este mensaje de admiración por la Tierra llegue al lugar desde donde el protagonista de mi historia nos observa", dice sobre este hito personal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/lennsf-bf7efc9f.jpeg Mensaje de confirmación enviado a Lauren Fischer Moya desde Stories of Space. (FUENTE EXTERNA)

Lanzamiento será en verano

De acuerdo con lo informado por los responsables de Stories of Space, las historias de la Misión 06, hasta el momento de la publicación de esta nota, no tienen una fecha específica para ser lanzadas al espacio, pero ya fueron enviadas para su inclusión en el FLIP Rover, que será el primer vehículo espacial que desplegará Astrolab en la superficie lunar.

En ese sentido, el aterrizaje del FLIP Rover en el Polo Sur lunar está previsto para el verano de este año como parte de la Misión Griffin 1, según un anuncio publicado por la empresa en su página web.

De manera personal, ser seleccionada para formar parte de este proyecto reforzó el deseo de la joven de "seguir explorando la narrativa y los grandes misterios del universo", ya sea desde la escritura creativa o apoyando iniciativas como esta.

"Quiero seguir conectando el lado humano con los avances tecnológicos y la exploración espacial", señala la joven, quien es descrita por sus padres como una ávida lectora.

Así puedes participar

Para participar en el proyecto, los interesados deben ingresar a la página oficial y llenar un formulario que les pide, entre otras cosas, reflexionar sobre el papel de las carreras espaciales y la tecnología en el desarrollo de la vida en la Luna y en la mejora de las condiciones aquí en la Tierra.

Lo siguiente es redactar la historia y finalizar el formulario. A través del correo electrónico recibirán un mensaje que confirma que el texto fue seleccionado para ser llevado fuera de los límites de la Tierra. Actualmente, el proyecto recolecta historias para la Misión 07.

"Su historia, junto con toda la colección de Historias del Espacio, continuará inspirando y volando en futuras misiones, la forma en que exploramos el espacio, una historia a la vez", es el mensaje que recibió la joven por parte de los encargados del proyecto cuando seleccionaron su poema.

_

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.