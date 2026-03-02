¿Cuánto cuestan los aviones F-15 de EE. UU. derribados por error por Kuwait?

Avión de combate F-15 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, modelo cuyo costo unitario se estima en decenas de millones de dólares. ( FUENTE EXTERNA )

El derribo de tres aviones de combate estadounidenses F-15E Strike Eagle por "fuego amigo" en Kuwait no solo representa un incidente militar delicado, sino también una pérdida económica significativa en términos de inversión en material bélico.

Aunque todavía no se ha publicado un costo oficial específico del lote de aeronaves involucradas, estimaciones del sector defensa sitúan el valor de cada caza en decenas de millones de dólares, incluso más dependiendo de la configuración del avión.

Los expertos en industria militar coinciden en que la familia de cazas F-15, y en particular variantes modernas como la F-15EX Eagle II, tiene un costo unitario elevado comparado con otras aeronaves.

Datos de contratistas y análisis de defensa sitúan el precio de cada F-15EX en aproximadamente entre 90 y 97 millones de dólares por unidad, dependiendo del lote de producción y los equipos incluidos, como aviónica avanzada y sistemas de guerra electrónica. Cuando se suman sistemas adicionales indispensables para operaciones de combate, ese costo puede elevarse aún más.

Otra evaluación del costo por unidad señala que, a medida que avanzan las fases de producción, el costo puede oscilar cerca de los 94 millones de dólares por avión, una cifra que surge de proyecciones de adquisición de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y contratos firmados con el fabricante Boeing.

Aunque estas cifras no necesariamente reflejan el precio exacto pagado por el Pentágono por los aviones derribados —que puede variar según el año de adquisición, el lote y la configuración específica de cada caza— sí sirven como referencia del valor económico aproximado de las aeronaves que quedaron fuera de servicio por el accidente en Kuwait.

Además del costo de adquisición, hay que considerar que los cazas modernos implican inversiones adicionales en entrenamiento, mantenimiento, repuestos y sistemas logísticos, lo que eleva significativamente el costo total de propiedad de cada aeronave a lo largo de su vida útil, aunque esos gastos no siempre se detallan en los precios por unidad mencionados por los analistas.

Costo millonario

En comparación, otros combatientes en servicio muestran rangos de costo similares o incluso superiores: por ejemplo, los cazas de quinta generación como el F-35 Lightning II ronda entre los 82 y los 130 millones de dólares por unidad, dependiendo de la variante y contrato específico, cifras que ayudan a contextualizar el valor de los F-15 en el marco de la aviación militar moderna.

En resumen, aunque no se ha divulgado un número definitivo para los tres F-15 derribados, los cálculos disponibles situarían el valor de cada avión en el rango de decenas de millones a casi cien millones de dólares por unidad, lo que implica que la pérdida material por el incidente representa una suma considerable para las arcas militares de Estados Unidos.