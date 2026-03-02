Muere en accidente testigo clave de tiroteo de agente migratorio en Texas

Rubén Ray Martínez, quien era testigo clave tras tiroteo de un agente del ICE. ( FUENTE EXTERNA )

El testigo que acompañaba al conductor texano Rubén Ray Martínez cuando fue abatido a tiros el año pasado por un agente federal de inmigración murió el sábado en un accidente automovilístico en San Antonio, en momentos en que su testimonio contradecía la versión oficial del gobierno sobre el caso.

De acuerdo con la agencia AP, Joshua Orta, quien viajaba con Martínez durante las vacaciones de primavera en marzo pasado, había ofrecido una extensa declaración a los abogados de la familia del joven fallecido, refutando que este hubiera intentado atropellar a un agente.

Según informó un abogado de la familia, Orta falleció tras un accidente en el que el vehículo se incendió.

La Policía de San Antonio indicó que un hombre de 25 años murió al perder el control del automóvil mientras tomaba una curva a alta velocidad y chocar contra un poste de electricidad. Los pasajeros lograron escapar, pero no pudieron rescatar al conductor.

Contexto del tiroteo en Texas

El caso se remonta a marzo pasado, cuando Martínez y Orta se toparon con un grupo de policías locales y agentes federales que dirigían el tráfico tras un accidente en una intersección concurrida en Texas, informó la agencia AP.

En un comunicado emitido el viernes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que Martínez "atropelló intencionalmente a un agente especial de Investigación de Seguridad Nacional", lo que provocó que otro agente disparara "a la defensiva para protegerse a sí mismo, a sus compañeros y al público en general".

Sin embargo, de acuerdo con el borrador de una declaración jurada preparada tras entrevistas en septiembre, Orta sostuvo que Martínez no golpeó a ningún oficial, que el vehículo "simplemente avanzaba lentamente mientras intentábamos dar la vuelta" y que un agente federal disparó contra la ventana del conductor desde aproximadamente dos pies de distancia sin "dar ninguna advertencia, orden u oportunidad de obedecer".

Orta relató que, tras reducir la velocidad y recibir indicaciones de un policía local para retirarse, otro agente se acercó al auto, golpeó el capó y "parecía intentar ponerse delante del coche". "No golpeó a nadie", afirmó sobre Martínez.

Añadió que varios agentes rodearon el vehículo y comenzaron a gritarles que se detuvieran mientras desenfundaban sus armas. "Me pareció una locura porque solo íbamos a paso de tortuga", dijo, asegurando que su amigo no aceleró ni puso en peligro a los oficiales.

Reacciones y consecuencias

Según su versión, un agente ubicado junto a la ventanilla del conductor disparó sin previo aviso, tan cerca que los casquillos expulsados cayeron dentro del automóvil.

Orta recordó haber escuchado a Martínez decir "Lo siento" antes de desplomarse tras recibir un disparo en el pecho. También afirmó que los agentes lo sacaron del auto y lo esposaron, esperando al menos 10 minutos antes de brindarle asistencia médica.

Rachel Reyes, madre de Martínez, dijo la semana pasada que su hijo recibió tres disparos y aseguró que existen videos del incidente que contradicen la versión oficial. Los abogados de la familia indicaron que preparan una demanda por homicidio culposo.

"Ante todo, la muerte de Joshua es una terrible tragedia para su familia y amigos", declaró el abogado Alex Stamm. "Con respecto a la muerte de Ruben, el mundo también ha perdido a un testigo clave".

El lunes, el DHS respondió: "Mantenemos nuestra declaración original".

Los Rangers de Texas confirmaron que investigan el tiroteo. No respondieron a preguntas sobre si habían entrevistado a Orta antes de su muerte.

El caso se produce en medio de un aumento de operativos migratorios federales. Reportes recientes han documentado al menos seis tiroteos mortales por parte de agentes federales desde la intensificación de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, incluyendo otros casos en los que versiones oficiales fueron cuestionadas tras la difusión de videos.