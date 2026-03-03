Casi 2,000 dominicanos residen en países del Medio Oriente en medio del conflicto

Varias personas caminan cerca de una zona alcanzada por los bombardeos israelíes-estadounidenses en los alrededores del Gran bazar de Teherán. El Ejército israelí avisó de que atacará este martes la zona industrial Hakimiya en Teherán y el Aeropuerto Internacional de Payam en Karak, en el norte de Irán. ( EFE )

Casi 2,000 dominicanos residen actualmente en países del Medio Oriente, de acuerdo con los últimos datos del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index). Esta comunidad está distribuida principalmente en Emiratos Árabes Unidos, con 1,199 personas, seguido de Catar, con 294; Omán con 192, y Turquía con 154.

En Israel —país que mantiene actualmente un conflicto con Irán— residen 134 dominicanos, mientras que en Arabia Saudita viven solo 24.

De este grupo, una dominicana explicó a Diario Libre que la mayoría de los que residen en Israel se encuentran ubicados en zonas urbanas, principalmente en Tel Aviv, mientras que otros viven de forma dispersa en distintos sectores de Jerusalén.

Aunque la tensión entre Israel e Irán se mantiene, los dominicanos que residen en territorio israelí permanecen, en su mayoría, fuera de las zonas consideradas objetivos de ataque y dependen de búnkeres para resguardarse durante las alertas.

Según relató, los dominicanos no viven en áreas consideradas en zonas estratégicas.

"Israel tiene búnkere. Las alertas de alarmas comienzan y las personas tienen cerca de 10 minutos para bajar al búnker o al refugio de su edificio o de su casa, conocidos como mamad o miglat", explicó.

La comunidad dominicana en Medio Oriente se desempeña principalmente en áreas como la medicina, la arquitectura, la hotelería y el comercio, entre otras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/ffd41581c35ad8c97d987ca3580803a4e5cee97ew-969feb34.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/ffd41581c35ad8c97d987ca3580803a4e5cee97ew-969feb34.jpg Escombros de un edificio alcanzado por los bombardeos israelíes-estadounidenses en Teherán. (EFE)

Ante la activación de las alertas, gran parte de la población deja de trabajar y se mantiene en sus viviendas, siguiendo las instrucciones de las autoridades locales.

También señaló que el aeropuerto se encuentra cerrado y que la principal recomendación para los dominicanos que permanecen en el país es evitar desplazarse hacia zonas de incidencia y seguir las orientaciones de las autoridades.

Seguimiento a los dominicanos

La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, fue cuestionada este martes sobre la situación del personal diplomático dominicano en países del Medio Oriente y aseguró que, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, se mantiene el seguimiento al caso.

"A través del Ministerio de Relaciones Exteriores se le está dando el seguimiento y toda la protección para que ellos también estén seguros en esos países", expresó.

Al también ser abordada sobre la posibilidad de evacuaciones del personal diplomático, la funcionaria indicó que ese tema deberá ser informado oficialmente por la Cancillería, al señalar que corresponde al ministerio ofrecer los detalles sobre cualquier eventual decisión en ese sentido.

Conflicto

El conflicto entre Israel e Irán, inició desde el pasado sábado luego de bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

En el cuarto día, Israel bombardeó la capital iraní, Teherán, y avanzó con tropas terrestres en Líbano, mientras que Irán lanzó drones contra objetivos en países del Golfo, incluyendo instalaciones diplomáticas estadounidenses en Arabia Saudita.