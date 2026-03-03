Salida de agente a cargo de la DEA en el Caribe no está vinculada a Melitón Cordero

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) confirmó este martes que el agente especial a cargo de su División del Caribe, Michael Miranda, se retirará del servicio tras cumplir con los requisitos obligatorios de edad establecidos para los oficiales federales de cumplimiento de la ley.

Su salida no está vinculada a la investigación que pesa contra Melitón Cordero, exjefe de la DEA en República Dominicana y cuya audiencia está programada para el próximo viernes 6 de marzo.

La información fue confirmada por Tony Velázquez, portavoz de la DEA en Puerto Rico, quien respondió a una solicitud de información de Diario Libre.

¨La decisión de retirarse responde a un calendario previamente planificado conforme se acerca a los requisitos obligatorios de edad establecidos para los oficiales federales de cumplimiento de la ley¨, dijo Velázquez.

Sobre el retiro federal

El retiro de Miranda se enmarca en la normativa federal de Estados Unidos que regula la jubilación de los agentes especiales de cumplimiento de la ley.

Estas disposiciones establecen que los oficiales pueden acogerse al retiro voluntario a partir de los 50 años, siempre que acumulen al menos 20 años de servicio, y fijan como edad obligatoria de retiro los 57 años, salvo contadas excepciones.

La salida de Miranda será efectiva a partir del próximo 7 de marzo. El funcionario se desempeñaba como agente especial a cargo de la oficina con sede en Puerto Rico.

Aseguró que la División del Caribe mantendrá la continuidad e integridad de sus operaciones durante el proceso de transición.

Visita a RD

A inicios del mes de febrero, Miranda encabezó una delegación de alto nivel de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que se reunió con el presidente Luis Abinader, a quien expresó su reconocimiento por el respaldo brindado por su administración a los esfuerzos contra el narcotráfico a nivel regional e internacional.