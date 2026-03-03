La ciudad de Nueva York ha pagado casi US$800 millones por mala conducta policial desde 2019

El logo de la policía de Nueva York en el uniforme de un agente. ( FUENTE EXTERNA )

La ciudad de Nueva York desembolsó casi 800 millones de dólares en los últimos siete años para resolver demandas por mala conducta policial, incluidos más de 117 millones pagados solo en 2025, según un análisis de datos municipales publicado por la The Legal Aid Society.

El informe detalla que en 2025 se resolvieron 1,044 demandas, la cifra más alta desde 2019, cuando se cerraron 1,276 casos.

Fue el cuarto año consecutivo en que los acuerdos superaron los 100 millones de dólares. Para comparar, en 2020 la ciudad pagó 62.1 millones para resolver 929 demandas, mientras que en 2024 el total ascendió a 206.4 millones en 980 casos.

Condenas injustas y casos antiguos

El análisis se conoce en momentos en que la ciudad enfrenta un déficit presupuestario de 5,400 millones de dólares. El alcalde Zohran Mamdani ha propuesto recortar 22 millones del presupuesto de 6,400 millones del New York City Police Department (NYPD, por sus siglas en inglés), aunque los pagos por demandas se realizan desde una partida presupuestaria separada.

Del total pagado en 2025, aproximadamente 42 millones de dólares estuvieron vinculados a condenas injustas. Otros 28 millones —casi una cuarta parte del total anual— correspondieron a incidentes ocurridos hace más de dos décadas.

Entre los acuerdos más elevados figuran 24.1 millones de dólares otorgados a Eric Smokes y David Warren, quienes pasaron más de 20 años en prisión tras ser condenados injustamente por un robo mortal ocurrido en 1986 en el centro de Manhattan.

También se pagaron 3.9 millones a Steven Lopez, arrestado junto a los llamados Central Park Five —hoy conocidos como los "Cinco Exonerados"— por la violación de una corredora en 1989. López se declaró culpable de un cargo menor bajo intensa presión policial y pública.

Otro acuerdo destacado fue de 5.75 millones de dólares para un hombre que aseguró que perdió la visión de un ojo tras recibir una descarga con una pistola eléctrica por parte de agentes.

Protestas y fabricación de pruebas

La ciudad también pagó 1.7 millones a cuatro manifestantes que denunciaron haber sido golpeados o derribados por policías durante una protesta en Brooklyn en junio de 2020, tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis.

Asimismo, se destinaron 5.2 millones a nueve personas que afirmaron haber sido incriminadas entre 2014 y 2016 por dos agentes que luego fueron condenados por falsificar testimonios o documentos.

Debate sobre rendición de cuentas

Según la organización, los elevados montos reflejan una falta de rendición de cuentas dentro del NYPD. "Este análisis busca transparencia sobre lo que la conducta policial le está costando a la ciudad", afirmó Jennvine Wong, abogada del Proyecto de Responsabilidad Policial de la entidad, quien calificó el problema como "crónico".

El NYPD, por su parte, aseguró en un comunicado que ha adoptado medidas para fortalecer la supervisión interna y reformar políticas obsoletas bajo la dirección de la comisionada Jessica Tisch.

La controversia también se produce tras un reciente informe de una monitora federal que cuestionó la supervisión del uso de la táctica de "parar y registrar". En 2013, un juez federal determinó que su aplicación frecuente violaba los derechos civiles de neoyorquinos negros e hispanos.

Para los defensores de reformas, el costo no es solo financiero. "Estos acuerdos no solo representan un enorme gasto para la ciudad, sino también un profundo trauma humano para las víctimas", sostuvo Wong.