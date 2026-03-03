El 6 % de la población total de Haití ingresó ilegalmente a EE. UU., afirma Seguridad Nacional

Haitianos buscando entrar a Estados Unidos a través de la frontera con México. ( FUENTE EXTERNA )

El 6 % del total de la población de Haití ingresó de manera ilegal durante los cuatro años de la administración del demócrata Joe Biden, según reveló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Tomando como base la población estimada de Haití para 2025, que según la ONU asciende a 11,906 millones de habitantes, el 6 % mencionado por el departamento equivaldría a aproximadamente 714,360 personas.

"Cuatro años de fronteras abiertas bajo la Administración Biden permitieron que el 6 % de TODOS los haitianos entraran en nuestro país ILEGALMENTE", publicó la agencia federal en su perfil de X.

La publicación llega casi dos semanas después de que la oficina liderada por Kristi Noem revelara los porcentajes correspondientes a Nicaragua, Cuba, Haití y Honduras, cuyos nacionales ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos mayormente entre febrero de 2021 y enero de 2025.

En ese sentido, los porcentajes quedaron de la siguiente manera: el 8 % de toda la población de Nicaragua, el 7 % de Cuba, el 6 % de Haití y el 5 % de Honduras.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recogidos por Fox News, estos países representan las mayores poblaciones de migrantes en Estados Unidos.

Las remesas

En la publicación de ayer lunes, además del porcentaje de haitianos que habrían entrado de manera ilegal a EE. UU., el departamento criticó el envío de remesas de estos migrantes a su país, que representó el 20 % de la economía haitiana.

Según la agencia, estos inmigrantes "se llevaron" 6,100 millones de dólares de Estados Unidos y señaló que ese dinero "no debería usarse para subvencionar economías extranjeras".

"Seguiremos luchando para acabar con esto", se lee en el mensaje en X, que reitera el compromiso de la nueva administración con "la seguridad y prosperidad del pueblo estadounidense PRIMERO".

Culpa de Biden

El número total de inmigrantes indocumentados de varios países asciende a varios millones, y el DHS criticó a la administración Biden por supuestamente convertir "a Estados Unidos en un vertedero de criminales del tercer mundo".

Las acusaciones del departamento contra Biden han sido un tema central en la postura de la secretaria Kristi Noem y del DHS, mientras la administración Trump continúa con los esfuerzos de deportación en medio de críticas de los demócratas en Washington y en todo el país.

Noem y su departamento han enfrentado un intenso escrutinio por parte de demócratas y algunos republicanos por sus tácticas de control migratorio tras los tiroteos mortales de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.

Trump hizo campaña con la promesa de deportar a los millones de inmigrantes indocumentados que, según sostiene, entraron durante el gobierno de Biden.

Con ese propósito, la administración ha llevado a cabo una serie de medidas para suspender algunos beneficios contra varias comunidades inmigrantes, incluida la haitiana.

Por ejemplo el Estatus de Protección Temporal (TPS), del cual Haití fue designado como elegible después sufrir el devastador terremoto en 2010. El estatus se ha extendido repetidamente, la más reciente en 2021 bajo la administración de Biden.

Noem afirmó que los demócratas que hoy critican las medidas de control ignoran las verdaderas preocupaciones humanitarias que, a su juicio, generó la crisis fronteriza bajo la administración anterior.

"Esos demócratas que hablan a diario de centros de detención y de nuestras operaciones de seguridad en Estados Unidos, ¿dónde estaban cuando esta crisis se desató?", cuestionó Noem. "Cien veces más personas morían aquí en esta frontera por lo que hacían, y nunca dijeron ni una palabra".

