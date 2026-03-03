Dominicano asesina a su pareja y hiere a adolescente de 16 años en el Bronx

Juan Rivas, de 45 años, durante su comparecencia por el asesinato de su pareja Yesenia Hall. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de origen dominicano apuñaló hasta la muerte a una mujer identificada como su "novia de toda la vida" en la habitación del apartamento familiar, en el Bronx, Nueva York, a primera hora del sábado, según informaron medios locales.

Juan Rivas, de 45 años, fue arrestado el pasado 28 de febrero, horas después de que los hijos de Yesenia Hall, de 42, lo sorprendieran mientras la atacaba en su dormitorio.

De acuerdo con el reporte de los fiscales, Hall fue apuñalada varias veces en el cuello, la espalda y el torso en el apartamento ubicado en Sherman Ave., cerca de la calle E. 163.

Rivas, quien vivía con la víctima desde hacía varios años, fue procesado en el Tribunal Penal del Bronx por múltiples cargos, incluidos asesinato, intento de asesinato, homicidio involuntario, agresión, posesión criminal de un arma, poner en peligro el bienestar de un niño y acoso, según la denuncia.

Así ocurrió el ataque

La pareja vivía con los tres hijos de Yesenia: Jaylah Maldonado, de 22 años; otro hijo de 16, quien resultó herido al intentar salvar a su madre; y un menor de 12 años.

Según se informó, Maldonado y el adolescente de 16 años corrieron al dormitorio al despertarse con los gritos de su madre y encontraron a Rivas apuñalándola.

En ese momento, el menor empujó a su hermana para apartarla del peligro e intentó defender a su madre. Rivas presuntamente dirigió el cuchillo hacia el adolescente y logró herirlo en el cuello, la mejilla y el hombro.

"Mi madre y mi hermano fueron alcanzados varias veces con un arma afilada, como presencié, y no pude ayudar de ninguna manera porque mi hermano me empujó, salvándome del altercado", escribió la joven en un mensaje publicado en una página de GoFundMe.

Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al Centro Médico Lincoln, donde Hall falleció a causa de sus heridas y el adolescente se encontraba en condición estable, dijeron los policías.

Después de cometer el hecho, Rivas se cambió de ropa y huyó, sólo para ser arrestado horas después del brutal ataque registrado a las 6:30 am, según recoge el New York Post citando fuentes policiales.

Antecedentes de violencia

De acuerdo con medios neoyorquinos, Rivas tenía un historial de arrestos por presuntos casos de violencia doméstica contra Hall. Los fiscales indicaron que la policía había respondido a cinco incidentes violentos previos entre la pareja.

En enero de 2022, fue arrestado por presuntamente golpear a Hall en el rostro. En noviembre de 2018, también fue detenido tras, supuestamente, agarrarla por el brazo y arrojarla al suelo durante un ataque de ira, incidente en el que además rompió un televisor, una puerta y un marco de fotos.

Rivas había sido arrestado anteriormente por agresión en febrero de 2012 y enero de 2011, así como por posesión de armas en 2003.

Horas después del ataque, fue detenido cuando acudió a un hospital local en busca de atención médica por heridas que habría sufrido durante el enfrentamiento, según los fiscales.

Durante su comparecencia el domingo ante el Tribunal Penal del Bronx, Rivas tenía la mano derecha vendada en la muñeca y la palma. El juez ordenó su detención sin derecho a fianza.