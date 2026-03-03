El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue visto este lunes con una mancha roja en el cuello, que según su médico se debe a un tratamiento "preventivo".

Una fotografía de la AFP muestra una zona roja y cubierta de costras parduzcas que sobresale de la camisa, en el lado derecho del cuello del presidente, de 79 años.

"El presidente Trump utiliza una crema muy extendida en el lado derecho del cuello, que es un tratamiento cutáneo preventivo, recetado por el médico de la Casa Blanca.

"El presidente sigue este tratamiento por una semana y el enrojecimiento debería persistir unas semanas", dijo el doctor Sean Barbarella, en una declaración transmitida a la AFP.

Los hematomas

Donald Trump ya ha sido visto con hematomas en las manos, que la Casa Blanca explicó como cuna consecuencia de su toma de aspirina.

Hace una semanas, durante un consejo de ministros, fue grabado con la mirada baja. Posteriormente negó haberse quedado dormido y sostuvo que la reunión era "aburrida".