Florida realizará su tercera ejecución del año contra un hombre que mató a un policía en 1991

La ejecución de Kearse se produce tras el rechazo de sus apelaciones por parte de la Corte Suprema de Florida

Un hombre condenado por disparar fatalmente a un agente con su propia arma reglamentaria durante una parada de tráfico en 1991 será ejecutado este martes en Florida.

Billy Leon Kearse, de 53 años, recibirá una inyección letal a partir de las 6:00 de la tarde en la Prisión Estatal de Florida, ubicada cerca de Starke. Fue sentenciado inicialmente a muerte en 1991 tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado y robo con arma de fuego.

Posteriormente, la Corte Suprema de Florida determinó que el juez del juicio original no ofreció a los jurados información clave sobre circunstancias agravantes, por lo que ordenó una nueva audiencia de sentencia. En 1997, Kearse volvió a ser condenado a muerte, según publicó la agencia AP.

El crimen

De acuerdo con los registros judiciales, el agente Danny Parrish, del Departamento de Policía de Fort Pierce, detuvo a Kearse en enero de 1991 por conducir en sentido contrario por una calle de un solo sentido.

Al no poder presentar una licencia válida, Parrish le pidió que descendiera del vehículo e intentó esposarlo. Se produjo un forcejeo, durante el cual Kearse logró arrebatarle el arma de servicio al oficial. Según la fiscalía, disparó 14 veces, impactándolo en nueve ocasiones en el cuerpo y cuatro en el chaleco antibalas.

Un taxista que se encontraba en las cercanías escuchó los disparos y utilizó la radio del agente para pedir ayuda. Parrish fue trasladado a un hospital, donde falleció a causa de las heridas. Kearse fue arrestado poco después en su vivienda, gracias a la información de la matrícula que el oficial había solicitado antes del tiroteo.

Apelaciones y contexto

La semana pasada, la Corte Suprema de Florida rechazó los recursos presentados por la defensa, que alegó que Kearse no tuvo una fase de sentencia justa y que su presunta discapacidad intelectual haría inconstitucional su ejecución.

Las últimas apelaciones permanecían pendientes este martes ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Esta sería la tercera ejecución en Florida en lo que va de 2026, luego de que en 2025 se registrara un total de 19 ejecuciones en el estado. El gobernador Ron DeSantis firmó más órdenes de ejecución el año pasado que cualquier otro gobernador floridano desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976.

A nivel nacional, 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025. Florida encabezó la lista, superando a estados como Alabama, Carolina del Sur y Texas, que realizaron cinco ejecuciones cada uno.

Además de la ejecución de Kearse, otras dos están programadas este mes en Florida: Michael Lee King, de 54 años, el 17 de marzo; y James Aren Duckett, de 68, el 31 de marzo.

En Florida, las ejecuciones se realizan mediante inyección letal con un protocolo de tres fármacos: un sedante, un paralizante y un medicamento que detiene el corazón, según el Departamento de Correccionales del estado.