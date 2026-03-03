FBI investiga como posible terrorismo tiroteo en bar de Texas que dejó dos muertos y 14 heridos

Policías acuden a la escena de un tiroteo en un bar de Texas. ( FUENTE EXTERNA )

Un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en un concurrido distrito de entretenimiento dejó dos personas muertas y 14 heridas, en un hecho que el FBI investiga como un posible acto de terrorismo, informaron autoridades a la agencia AP.

El atacante vestía ropa con la bandera iraní y la inscripción "Propiedad de Alá" cuando abrió fuego frente al bar Buford's Backyard Beer Garden, en Sixth Street, poco antes de las 2:00 de la madrugada.

La policía de Austin abatió al sospechoso en el lugar. Según explicó la jefa de la Policía, Lisa Davis, el hombre utilizó una pistola y un rifle durante el ataque. Tres de los heridos permanecían en estado crítico la mañana del domingo.

Según la agencia AP, las autoridades reportaron que el sospechoso fue identificado como Ndiaga Diagne, de 53 años. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que ingresó a Estados Unidos en el año 2000 con visa de turista, obtuvo residencia permanente tras casarse con una ciudadana estadounidense y se naturalizó en 2013.

Detalles del ataque en Austin

El ataque ocurrió a pocas millas de la Universidad de Texas en Austin, en una zona frecuentada por estudiantes y turistas. Nathan Comeaux, estudiante de último año de 22 años, dijo que el lugar estaba "lleno de estudiantes universitarios, probablemente en su mayoría chicos de UT, hombro con hombro, cientos simplemente disfrutando de sus noches".

Según relató la policía, el sospechoso pasó varias veces por el bar antes de disparar desde la ventana de su camioneta hacia las personas que estaban en el patio y frente al establecimiento. Luego estacionó el vehículo, salió con un rifle y continuó disparando hasta que los agentes respondieron al llamado de emergencia.

Comeaux contó que se escondió tras escuchar los primeros disparos y que posteriormente vio al atacante apuntar contra los agentes antes de que estos lo abatieran. "La comunidad de UT definitivamente se ha visto muy afectada por esto", dijo.

Reacciones y consecuencias

El agente interino a cargo de la oficina del FBI en San Antonio, Alex Doran, declaró que encontraron "indicadores" que los llevan a investigar la posibilidad de terrorismo, aunque advirtió: "Todavía es demasiado pronto para tomar una decisión al respecto".

La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump fue notificado sobre el tiroteo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que el estado responderá con firmeza ante cualquier intento de "utilizar el conflicto actual en el Medio Oriente para amenazar a Texas".

Por su parte, el presidente de la Universidad de Texas en Austin, Jim Davis, expresó que entre los afectados había "miembros de nuestra familia Longhorn". "Nuestras oraciones están con las víctimas y todos los afectados", dijo.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida actuación de la policía y los equipos de emergencia. "Definitivamente salvaron vidas", afirmó.

La zona permanecía acordonada la noche siguiente, mientras agentes locales y federales, incluidos miembros de la ATF, continuaban las investigaciones.

Según datos citados por AP, en los últimos cinco años se han registrado al menos otros dos tiroteos de alto perfil en el distrito de Sixth Street, incluido uno en 2021 que dejó 14 heridos.