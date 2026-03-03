La dominicana Nurys De Óleo: liderazgo comunitario en Nueva York que honra el Mes de la Mujer

No figura en la boleta electoral, pero su influencia se siente en cada rincón de Washington Heights y el Bronx. Durante más de cuatro décadas, la doctora Nurys De Óleo ha sido sinónimo de gestión, orientación y respuesta inmediata para la comunidad dominicana en el Alto Manhattan.

El apodo de "Alcaldesa de Washington Heights" no es una exageración mediática: es el reconocimiento espontáneo de quienes han encontrado en ella apoyo cuando más lo necesitan.

Trayectoria y liderazgo de Nurys De Óleo en Nueva York

Nacida en La Romana, República Dominicana, cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal antes de doctorarse en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Con formación jurídica y una clara vocación de servicio, emigró a Nueva York, donde inició una trayectoria que la convertiría en una de las figuras más influyentes del liderazgo comunitario dominicano en la diáspora.

En la ciudad se estableció como consultora de inmigración, posicionándose como pionera entre pequeños empresarios que ofrecían asesoría a la creciente comunidad dominicana. Su oficina fue, para muchos inmigrantes, la primera puerta hacia la regularización, la estabilidad y la esperanza de progreso.

Abogada de formación, forjadora de líderes y gestora por vocación, su legado no se limita a una lista de logros, sino que se refleja en las oportunidades reales que ha ayudado a construir a lo largo de los años.

Cada emprendedor que encontró orientación para levantar su negocio, cada familia que recibió apoyo en momentos de incertidumbre y cada joven que descubrió un camino de liderazgo gracias a su impulso forman parte de una historia de impacto colectivo.

Mientras criaba a sus hijas, Paola y Hanoi, también trabajó en el Consulado Dominicano en Nueva York, contribuyendo a la creación y fortalecimiento de organizaciones empresariales y comunitarias. Desde allí impulsó el liderazgo juvenil y acompañó a numerosos ciudadanos en sus aspiraciones de servicio público.

Contribuciones políticas y sociales a la comunidad dominicana

Su carrera política comenzó en 1997 al dirigir la oficina del entonces asambleísta y hoy congresista Adriano Espaillat, el primer dominicano en llegar al Congreso de Estados Unidos. Desde entonces, su nombre ha estado vinculado a momentos clave del crecimiento político dominicano en Nueva York.

Fue asesora de la exsenadora estatal Marisol Alcántara y colaboradora de la asambleísta y actual concejala Carmen De La Rosa, formando parte del engranaje estratégico que abrió espacios de representación para la comunidad.

Durante más de una década, se desempeñó como directora ejecutiva de la Coalición para el Desarrollo Económico del Norte de Manhattan, organización dedicada a la formación de pequeños empresarios, la creación de empleos y la capacitación tecnológica. Bajo su dirección, decenas de emprendedores encontraron herramientas concretas para consolidar sus proyectos y fortalecer la economía local.

Su compromiso social ha ido más allá de la política. Por más de treinta años ha trabajado en favor de la niñez vulnerable en Nueva York y en la República Dominicana, liderando iniciativas comunitarias y participando en la creación de organizaciones profesionales y culturales que fortalecen la comunidad dominicana en la ciudad.

Reconocida por autoridades locales, estatales y por instituciones académicas, la doctora De Óleo ha construido un legado basado en la constancia y el trabajo silencioso. Su liderazgo no se mide en cargos, sino en resultados y en la confianza de una comunidad que la considera referente, consejera y defensora.

En una ciudad donde la representación es clave para el avance de las minorías, Nurys De Óleo representa el ejemplo de cómo el servicio comunitario sostenido puede transformar realidades y abrir caminos para las futuras generaciones.

Más que un título simbólico, su reconocimiento como le llaman sus amigos más cercanos "Alcaldesa de Washington Heights" refleja el impacto real y sostenido de una mujer que ha transformado vidas a través del servicio comunitario.