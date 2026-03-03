Hombre condenado a muerte en Alabama desde 1990 podría enfrentar nuevo juicio

Imagen muestra una camilla utilizada para ejecuciones por inyección letal. ( FUENTE EXTERNA )

Michael Sockwell, uno de los reclusos que más tiempo ha permanecido en el corredor de la muerte en Alabama, podría enfrentar un nuevo juicio tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar la apelación presentada por el estado.

El máximo tribunal se negó el lunes a revisar un fallo del Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito que, el pasado verano, determinó que los fiscales violaron los derechos constitucionales de Sockwell al excluir deliberadamente a posibles jurados negros durante el proceso judicial.

Con esta decisión, queda despejado el camino para que el caso sea nuevamente juzgado.

Sockwell, de 63 años, fue condenado en 1990 por el asesinato del agente del sheriff del condado de Montgomery, Isaiah Harris, quien recibió un disparo en el rostro en 1988 cuando se dirigía a su trabajo. Según los fiscales, se trató de un crimen por encargo organizado por la esposa del agente.

Detalles del caso y antecedentes penales

En junio, el tribunal de apelaciones falló 2-1 a favor de Sockwell, concluyendo que la selección del jurado vulneró las garantías de igualdad bajo la 14.ª Enmienda de la Constitución estadounidense.

Tras la negativa de la Corte Suprema a intervenir, un juez federal recordó que la fiscalía tiene hasta el 18 de marzo para iniciar los pasos hacia un nuevo juicio; de lo contrario, Sockwell podría ser liberado.

Una portavoz de la Fiscalía del Condado de Montgomery confirmó que la intención es volver a juzgar el caso, aunque evitó ofrecer más detalles.

El jurado que declaró culpable a Sockwell recomendó cadena perpetua por un margen de 7 a 5, pero el juez del caso anuló esa recomendación e impuso la pena de muerte. Actualmente, Alabama ya no permite que los jueces sustituyan la recomendación del jurado en sentencias capitales.

Por su parte, la esposa de la víctima fue declarada culpable de asesinato capital. Aunque inicialmente recibió la pena de muerte, su condena fue posteriormente reducida a cadena perpetua.