Buscan a dos sospechosos por incendiar a un hombre que dormía cerca de la estación Penn en NY

La Policía de la ciudad busca a dos hombres vinculados al ataque contra un hombre de 37 años que fue incendiado mientras dormía cerca de la estación Penn, en Manhattan, en un hecho ocurrido la noche del lunes.

Según informó la agencia AP, tres individuos se acercaron a la víctima alrededor de las 8:40 p.m. y le prendieron fuego a la ropa antes de huir hacia la estación de trenes de Amtrak.

El personal de emergencia logró extinguir las llamas y trasladó al hombre a un hospital, donde se encuentra en condición estable, de acuerdo con la Policía de Nueva York.

AP reportó que Amtrak confirmó que su cuerpo policial colabora con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en la investigación, aunque no ofreció detalles adicionales. Diversos medios indicaron que un tercer sospechoso habría sido arrestado.

Incidentes similares en el transporte público

El caso se suma a otros incidentes similares registrados en el transporte público del país. En diciembre, un estudiante de último año de secundaria en Nueva York fue arrestado por un cargo federal de incendio provocado tras supuestamente causar un fuego que dejó gravemente herido a un pasajero del metro que dormía, recordó AP.

Asimismo, en 2024 una mujer que dormía en un vagón detenido del metro neoyorquino murió después de que un hombre le prendiera fuego y avivara las llamas con una camisa, según reportes citados por AP.

Las autoridades continúan la búsqueda de los sospechosos mientras avanzan las pesquisas sobre el más reciente ataque.