La Casa Blanca utiliza el intro de la canción "Macarena" para mostrar sus ataques en Irán

Una columna de humo se eleva tras ataques israelíes en el suburbio sur de Dahye en Beirut, Líbano, este pasado lunes. ( FUENTE EXTERNA )

La Casa Blanca publicó un video donde muestra imágenes de los lanzamientos de misiles y drones utilizados para atacar a Irán en la denominada Operación Furia Épica. El audiovisual es musicalizado con la introducción de la popular canción "Macarena" del dúo español Los del Río.

En el video con una duración de 38 segundos publicado en todas las redes sociales de la Casa Blanca, mezcla fragmentos de los sistemas de defensa en acción de los Estados Unidos.

A pesar de que el ataque a Irán ha generado cientos de muertes, incluida la del líder supremo de Irán el ayatolá Ali Jameneí, los comentarios en la publicación son en apoyo al gobierno estadounidense.

"Dios bendiga nuestros valientes hombres y mujeres", comentó una usuaria. "Me encanta que la Macarena se haya convertido en la canción oficial de esta guerra", posteó otro.

"Presidente Trump, los iraníes te aman ?? ". "El pueblo iraní de verdad apoya al presidente Trump en la operación que inició para liberar a los iraníes del régimen de los mulás. Que Dios lo bendiga, señor presidente.@realdonaldtrump ", escriben los usuarios de Instagram en el feed de la Casa Blanca.

La "Macarena" lanzada en 1993 se convirtió en un fenómeno global a mediados de los 90, reconocida por su coreografía y su presencia en fiestas y actos multitudinarios.

Anuncio de la Operación Furia Épica

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en la madrugada del pasado sábado en un mensaje a la nación que EE. UU. inició "grandes operaciones de combate" en Irán y que su objetivo es acabar con el régimen iraní y que el pueblo de Irán se alce para tomar el poder.

En su discurso, pertrechado con una gorra blanca con las iniciales "USA", no habló de plazos o de si la llamada "Operación Furia Épica" será limitada y aseguró que está justificada porque Teherán sigue intentando resucitar su programa nuclear y está avanzando en su desarrollo de misiles de largo alcance, que "podrían pronto alcanzar territorio estadounidense".

Trump ha dado este arriesgado paso sin contar con el Congreso de Estados Unidos, que tiene la potestad de declarar la guerra, y según el New York Times, ni siquiera el principal senador demócrata del Comité de las Fuerzas Armadas, Jack Reed, fue informado por adelantado del ataque.