Cadete de la Policía de Nueva York acusado de violar a una joven de 17 años

Un cadete de la Policía de la Ciudad de Nueva York fue procesado por delitos sexuales por presuntamente violar a una joven de 17 años en Flatbush, en Nueva York, anunció el martes el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González.

Ahmed Elnahtawy fue acusado de violación y abuso sexual en tercer grado, contacto físico forzado y conducta sexual inapropiada, según la acusación formal.

La fiscalía afirma que Elnahtawy conoció a la víctima a través de una aplicación de citas y falseó su edad.

Se alega que ambos se comunicaron posteriormente por Instagram y finalmente se encontraron en la residencia de la víctima en Flatbush, donde la víctima fue violada, según la fiscalía.

La información fue publicada este miércoles por la cadena de noticias Pix11.

"Este individuo está acusado de mentir sobre su edad, concertar una cita con una adolescente y luego agredirla cuando ella lo rechazó", declaró el fiscal de distrito González.

Acciones de la autoridad y proceso judicial

"La presunta conducta es perturbadora y completamente inaceptable, especialmente para alguien que busca una carrera en la aplicación de la ley. Ahora trabajaremos para que rinda cuentas", continuó González.

Se ordenó la detención de Elnahtawy bajo fianza de 50,000 dólares en efectivo o fianza. Está previsto que regrese a la corte el 1 de mayo.

Elnahtawy también está acusado de violar a una mujer en un motel de Queens en octubre. Elnahtawy se declaró inocente en su comparecencia y se encuentra en libertad supervisada.