Sentencian por asesinato a dominicanos dueños de guardería donde murió un niño por fentanilo

En esta foto del video, Grei Méndez, dueña de una guardería del Bronx es escoltada por personal policial desde una estación de policía de Nueva York, el martes 19 de septiembre de 2023, en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La propietaria dominicana de la guardería Divino Niño en El Bronx, Grei Méndez, y su esposo Félix Herrera García, también dominicano, fueron condenados a penas de entre 25 años y cadena perpetua por el asesinato del bebé Nicholas Dominici, de 1 año y 10 meses.

Méndez y García fueron sentenciados este miércoles por el envenenamiento con fentanilo del menor, ocurrido el 15 de noviembre de 2023. La pareja fue declarada culpable de asesinato en segundo grado por un jurado en noviembre pasado.

Según ABC7, el niño fue uno de los cuatro bebés expuestos a las drogas en la guardería familiar, que encubría una red de narcotráfico.

"Un niño precioso murió y tres niños de entre ocho meses y dos años enfermaron gravemente por intoxicación con fentanilo", declaró la fiscal de distrito Darcel Clark.

Agregó, además: "Estos bebés eran escudos para proteger una operación de narcóticos. Grei Méndez y su esposo, Félix Herrera García, demostraron tal depravación que escondieron fentanilo bajo el suelo donde los niños dormían la siesta".

El fiscal Clark afirmó que Nicholas pagó con su vida por la avaricia de los dominicanos: "Ahora Méndez y García pasarán el resto de sus días en prisión".

Prisión federal

La pareja dominicana cumple actualmente condenas de 45 años en una prisión federal tras ser hallados culpables de cargos de narcotráfico que resultaron en la muerte de Dominici.

Esta nueva sentencia se cumplirá de manera simultánea con la pena federal.

La muerte de Nicholas Feliz Dominici, de 22 meses, conmocionó a la ciudad de Nueva York, inmersa en una epidemia nacional de fentanilo que causa más muertes al año que la suma de los soldados estadounidenses caídos en las guerras de Vietnam, Afganistán e Irak juntas