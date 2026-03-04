El arsenal que Estados Unidos ha utilizado para atacar a Irán
Estados Unidos ha utilizado una combinación de drones de ataque, misiles de crucero y bombarderos furtivos en los recientes ataques coordinados con Israel contra objetivos iraníes, en una ofensiva que marcó el uso operativo de algunos sistemas militares avanzados.
La operación, iniciada el 28 de febrero de 2026, tuvo como objetivo instalaciones de misiles, infraestructuras militares y centros de mando en territorio iraní.
Aunque en redes sociales circularon versiones que afirmaban que Washington estaba "probando armas nuevas en Israel", informes técnicos y fuentes oficiales indican que las armas estadounidenses fueron empleadas contra Irán, mientras que los ataques contra Israel provinieron de la respuesta militar iraní.
Drones kamikaze Lucas
Uno de los sistemas más destacados fue el dron kamikaze Lucas (Low-cost Unmanned Combat Attack System), un vehículo aéreo no tripulado de bajo costo diseñado para atacar objetivos de forma unidireccional.
Este dron puede ser lanzado desde buques, catapultas o plataformas móviles y transporta una pequeña carga explosiva. Tiene un alcance de varios cientos de kilómetros y velocidades relativamente bajas, lo que permite su uso en ataques masivos destinados a saturar defensas aéreas enemigas.
De acuerdo con información militar citada en el informe, este sistema fue utilizado por primera vez en combate en operaciones recientes contra Irán, con lanzamientos realizados desde embarcaciones de la Armada estadounidense en la región.
Misiles de crucero Tomahawk
Otra de las armas utilizadas fueron los misiles de crucero Tomahawk, disparados desde destructores de la Marina estadounidense.
En esta ofensiva se observaron versiones con pintura negra, conocidas informalmente como "Black Tomahawk", asociadas con la variante marítima Block Va. Estos misiles poseen un alcance aproximado de entre 1,000 y 1,500 kilómetros y pueden transportar una ojiva de varios cientos de kilogramos.
Su sistema de navegación combina GPS, guía inercial y sensores infrarrojos que permiten identificar objetivos navales o terrestres con mayor precisión. Los ataques estuvieron dirigidos principalmente contra centros de mando, instalaciones de misiles y sistemas de defensa aérea iraníes.
Bombarderos B-2 y bombas antibúnker
Estados Unidos también desplegó bombarderos furtivos B-2 Spirit, aeronaves diseñadas para penetrar sistemas de defensa aérea avanzados.
Estas aeronaves transportaron bombas guiadas de aproximadamente 2,000 libras destinadas a destruir instalaciones militares iraníes. En operaciones anteriores también se han utilizado bombas antibúnker GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, capaces de penetrar grandes profundidades antes de detonar y diseñadas para destruir instalaciones subterráneas.
El empleo de estos bombarderos refleja la intención de atacar infraestructuras altamente protegidas, como complejos nucleares o centros de almacenamiento de misiles.
Cazas furtivos y municiones inteligentes
La ofensiva también contó con el apoyo de cazas furtivos F-22 Raptor, así como otros aviones de combate estadounidenses desplegados en la región.
Estas aeronaves pueden lanzar municiones guiadas de precisión, como bombas JDAM y otros sistemas de ataque de alta exactitud. Su función principal en la operación fue proporcionar cobertura aérea, escolta y ataques de precisión contra objetivos estratégicos.
La respuesta iraní
Tras los ataques contra su territorio, Irán respondió lanzando misiles balísticos y drones kamikaze Shahed-136 contra Israel y bases militares estadounidenses en la región.
Los Shahed-136 son drones de ataque de largo alcance con una carga explosiva diseñada para impactar directamente el objetivo. Estos sistemas han sido utilizados por Irán para saturar defensas aéreas y atacar infraestructuras militares o civiles.
Israel activó sus sistemas de defensa aérea, incluidos interceptores del sistema Iron Dome, para neutralizar parte de los misiles y drones lanzados durante la represalia iraní.