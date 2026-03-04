Cónsul interino en Miami llama a la diáspora a mantener vivos los valores patrios

Los vicecónsules Karla Hernández, Claudia Sánchez y Rosa Rosario adjunto a Gilberto Minaya, durante el acto patrio en el Parque Juan Pablo Duarte en Allapattah. ( FUENTE EXTERNA )

El cónsul interino y encargado de la Misión Consular del Gobierno dominicano en Miami, Gilberto Minaya, exhortó a los dominicanos residentes en Florida a celebrar sus raíces y preservar la esencia de la dominicanidad, al encabezar los actos por el 182 aniversario de la Independencia Nacional.

Durante el acto, cargado de emotividad y fervor patriótico, expresó que "tal como los Padres de la Patria, los dominicanos en la diáspora deben permanecer unidos, siendo siempre una digna representación de los valores deben cada uno de ellos e inculcando en sus hijos, el respeto a los símbolos patrios de la República Dominicana."

Minaya, junto a autoridades del INDEX en Miami, el Instituto Duartiano, el IDAC, el Círculo de Periodistas de la Salud, la embajadora de AIPEH, representantes de la sociedad civil y líderes comunitarios, participó en la tradicional ofrenda floral ante el Busto de los Patricios, en el Parque Juan Pablo Duarte.

Celebración en el corazón de la diáspora

La actividad contó con la presencia de Richard Montilla, en representación del INDEX Miami; Ilen Yari Brens García; el profesor Washington Nino Collado, presidente del Instituto Duartiano en Miami; así como líderes comunitarios, miembros del PLD, periodistas y representantes de distintas organizaciones. Minaya destacó la relevancia de estos actos en el marco del Mes de la Patria.

En su intervención, el profesor Washington Nino Collado motivó a los presentes a mantener en alto la Bandera Nacional y los valores patrios, recordando el legado de los Padres de la Patria. También resaltó que el acto se realizó en el corazón del denominado "Pequeño Santo Domingo", en Allapattah.

Richard Montilla subrayó la participación masiva en las actividades y evocó el esfuerzo de Duarte, Sánchez y Mella para que hoy la República Dominicana sea una nación libre e independiente, llamando a la diáspora a mantener vivas sus raíces.

Participación de vicecónsules y líderes comunitarios

También participaron Kelvin Cruz, del IDAC; Pedro Pablo Martínez, en representación del comisionado de Miami Miguel Ángel Gavela; así como dirigentes comunitarios, periodistas y profesionales destacados de la diáspora.

El acto fue conducido por la vicecónsul Claudia Sánchez. Entre los vicecónsules y funcionarios consulares presentes estuvieron Karla Hernández, Rosa Rosario, José Alberto Matías y Juan Medina, entre otros representantes de instituciones dominicanas en Florida.

Posteriormente, Minaya participó en un desayuno convocado por la ciudad de Opa-locka y su comisionado Luis Santiago, así como en el Primer Festival Dominicano celebrado en el Dolphin Mall.

El Consulado General de la República Dominicana en Miami también estuvo presente en una gala junto a Pedro Díaz Ballester, presidente de la Federación Dominicana Internacional de Negocios, Turismo y Desarrollo, como parte de las actividades culturales, económicas y comunitarias realizadas durante el Mes de la Patria.