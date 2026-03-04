Matan a un hombre dentro de ambulancia en Santurce; había salido de prisión en enero

Un hombre de 62 años fue asesinado a tiros la mañana de este miércoles en el residencial Las Margaritas, en Santurce, Puerto Rico, en un ataque que culminó dentro de la ambulancia en la que recibía atención médica.

La víctima fue identificada como Ramón Ramos Nicole, quien había salido en enero pasado de prisión tras cumplir una condena de 25 años por delitos de violación y robo. Según información preliminar, el ataque inicial ocurrió alrededor de las 8:51 a. m. en los predios del complejo de vivienda pública.

Tras resultar herido de bala, paramédicos municipales llegaron a la escena y lo colocaron en una ambulancia con el objetivo de estabilizarlo. Sin embargo, mientras era atendido, varios hombres armados irrumpieron en el vehículo de emergencias y le dispararon nuevamente, causándole la muerte en el interior de la unidad, según reportó El Vocero de Puerto Rico.

De acuerdo con las autoridades, Ramos Nicole se había reintegrado recientemente a la comunidad tras cumplir su sentencia, y presuntamente algunos residentes lo miraban con desconfianza. Entre las hipótesis que se investigan no se descarta que el crimen esté relacionado con algún acto de venganza.

Investigación y respuesta policial

Agentes del Precinto de Barrio Obrero, junto a policías municipales, acudieron al lugar, así como personal de la División de Inteligencia y del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), quienes continúan tras la pista de los responsables.

Versiones preliminares indican que testigos observaron a uno o dos individuos salir corriendo del interior de la ambulancia tras escucharse las detonaciones.

Con este caso, la cifra de muertes violentas en lo que va de año se eleva a 84, cinco menos que en el mismo periodo del año anterior. De ese total, 15 homicidios han ocurrido en residenciales públicos.