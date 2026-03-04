Histórico: teatro más antiguo de Chicago celebra por primera vez la Independencia Dominicana

Goodman Theatre, el teatro más antiguo de Chicago. ( FUENTE EXTERNA )

El emblemático Goodman Theatre, el teatro más antiguo de Chicago, se unió el pasado 27 de febrero a la Asociación Dominicana-Americana del Medio Oeste (DAMA, por sus siglas en inglés) para conmemorar la Independencia de la República Dominicana ante una nutrida concurrencia.

El hecho marca un precedente, al tratarse de la primera vez que una institución cultural estadounidense de esta magnitud se integra a la celebración de las fiestas patrias dominicanas en la ciudad.

Ubicado en el corazón de Chicago, el Goodman Theatre se distingue por más de un siglo de dedicación a las artes escénicas.

Actualmente, en colaboración con DAMA, presenta la adaptación teatral de la novela La breve y maravillosa vida de Oscar Wao, del escritor dominicano-estadounidense Junot Díaz, una producción que ha despertado notable interés entre el público local.

La actividad contó además con el patrocinio y la participación de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, dirigida por el escritor y académico Rey Andújar, residente en la llamada "Ciudad de los Vientos".

También se sumaron el Consulado General de la República Dominicana en Chicago, el García Medical Center y el restaurante Punta Cana, cuyo respaldo hizo posible una velada memorable.

Disertación sobre la música dominicana

Uno de los momentos centrales de la noche fue la disertación del escritor e historiador Rafael Darío Tejeda, quien ofreció un recorrido histórico, visual y musical sobre el impacto de la música dominicana en el mundo. Su intervención estuvo acompañada por el grupo Urbachata, que aportó el matiz rítmico característico de la identidad cultural dominicana.

Por su parte, los doctores Juan Diego Núñez y Rafael Núñez Cedeño, directivos de DAMA, dieron la bienvenida oficial a la maestra Omara Corporán, recientemente designada como cónsul general de la República Dominicana en Chicago, con jurisdicción sobre trece estados del Medio Oeste de Estados Unidos.

Celebración cultural en Chicago

La noche culminó con una celebración espontánea en la que dominicanos y amigos de diversas nacionalidades se unieron en el escenario para bailar música dominicana, cerrando así una jornada histórica que reafirma la presencia y vitalidad de la comunidad quisqueyana en Chicago.