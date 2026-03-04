Trump ofrece vuelos de repatriación para estadounidenses en el Medio Oriente

Un helicóptero del Ejército de Estados Unidos en Irán. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que más de 9,000 ciudadanos estadounidenses han regresado de manera segura desde el Medio Oriente tras el lanzamiento de la llamada "Operación Furia Épica".

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario instó a los estadounidenses que aún se encuentran en la región y desean volver al país a registrarse en el programa del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del portal oficial Step.State.Gov.

"Si usted es un estadounidense en el Medio Oriente, y quiere regresar a casa, por favor regístrese con el Departamento de Estado en Step.State.Gov", señaló el presidente en la publicación.

Según explicó, una vez registrados, las autoridades identificarán la ubicación de los ciudadanos y les proporcionarán opciones de viaje disponibles. Indicó además que el Gobierno ya está coordinando vuelos chárter sin costo y gestionando reservas en vuelos comerciales, los cuales —afirmó— estarán más disponibles conforme avance el tiempo.

Asimismo, recordó que los estadounidenses pueden comunicarse las 24 horas del día, los siete días de la semana, con la Fuerza de Tarea del Departamento de Estado llamando al +1-202-501-4444 para recibir asistencia consular.

Coordinación de vuelos chárter

La declaración se produce en medio de la creciente tensión en el Medio Oriente, mientras el Gobierno estadounidense mantiene operativos para facilitar el retorno seguro de sus ciudadanos.