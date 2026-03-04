Padre de bebé muerto por fentanilo en guardería dice que "la justicia es venganza" tras sentencia

Los padres del niño Nicholas Dominici, Zoila Dominici y Otoniel Feliz durante una rueda de prensa luego de escuchar la sentencia de los dueños de la guardería Divino Niño acusados de asesinato por la muerte de su hijo. ( FUENTE EXTERNA )

Los padres del niño de origen dominicano de 22 meses que murió por exposición al fentanilo en una guardería del Bronx afirmaron este miércoles que "la justicia es venganza", luego de que la pareja responsable fuera condenada a décadas de prisión, según reseñó el New York Post.

"Esto es lo peor que nos pudo pasar", dijo Zoila Dominici, madre de Nicholas, sobre el envenenamiento fatal de su hijo en septiembre de 2023. "Nunca deberías salir de la cárcel, jamás".

De acuerdo con el New York Post, la dueña de la guardería, también dominicana Grei Méndez y su esposo, el traficante de drogas Félix Herrera García, fueron sentenciados en el Tribunal del Condado del Bronx a penas de entre 25 años y cadena perpetua por asesinato en segundo grado y agresión.

Ambos cumplirán esas condenas simultáneamente con una sentencia federal de 45 años por cargos de drogas, impuesta en noviembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/daycare-owner-grei-mendez-partner-122759134-74f602e6.jpg La pareja dominicana y dueños de la guardería Divino Niño en el Bronx, Grei Méndez y Félix García en el Tribunal del Condado del Bronx. (FUENTE EXTERNA)

Reacciones de la familia y declaraciones en el tribunal

Los jurados concluyeron que la pareja mostró una "indiferencia depravada" al esconder fentanilo debajo de las tablas del piso de la guardería Divino Niño de Kingsbridge, donde los niños tomaban siestas.

"Nicholas merece justicia porque Nicholas no va a volver jamás", declaró Dominici ante el tribunal, rompiendo a llorar. "Solo espero poder volver a verlo el día de mi muerte".

Según el New York Post, la madre expresó que ahora su familia debe celebrar el cumpleaños del niño "en el cementerio", mientras él vive solo en su imaginación.

"Solo usted conoce el último momento de la vida de mi hijo", dijo en el tribunal, dirigiéndose a Méndez. "Debió haber sido horrible para él".

El padre del menor, Otoniel Feliz, también tomó la palabra. "Sé que 45 años en un tribunal federal es mucho [pero] el número promedio para que Nicholas regrese es cero". "La justicia es venganza", dijo.

Antes de dictar sentencia, la jueza Margaret Clancy afirmó que calificar la muerte de Nicholas como "una tragedia" se queda corto.

"Es incomprensible que estos acusados, padres ellos mismos, pudieran comenzar y continuar con su operación de fentanilo y drogas mientras al mismo tiempo solicitaban licencias de la ciudad", dijo Clancy.

Herrera García pidió disculpas ante el tribunal.

"Quiero expresar mi pesar a la familia de la víctima y también a la mía", dijo. "Todos los días, cuando hablo con Dios, le digo que debería haberme llevado a mí y no a Nicholas".

Otros tres niños también resultaron envenenados durante el incidente, incluido un menor de 2 años que fue hospitalizado y reanimado con Narcan, según las autoridades citadas por el New York Post.

En la audiencia, Dominici llevaba una camiseta con la foto de su hijo y la fecha de su muerte. "Hijo amado, tú estás siempre en nuestros corazones", proclamaba.