Dos sospechosos roban cadenas a niña de 12 años en El Bronx

Dos sospechosos arrebataron dos cadenas a una niña de 12 años a plena luz del día en Soundview, en el Bronx, el Día de San Valentín, según informó este miércoles la Policía de Nueva York.

De acuerdo con las autoridades, la menor fue víctima del robo poco antes de las 12:30 de la tarde, mientras caminaba por la avenida Stratford.

Los dos individuos se le acercaron y la empujaron contra una pared, arrebatándole los collares que llevaba puestos.

Requirió atención médica

Los sospechosos huyeron hacia la calle 172 Este, dejando a la niña sin sus cadenas y con dolor en el cuello.

La menor fue atendida por el Servicio de Emergencias Médicas (EMS) y, según el reporte policial, se encuentra en buen estado físico.

