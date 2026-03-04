James Talarico gana la nominación demócrata al Senado de Texas

El representante estatal James Talarico se impuso a la congresista Jasmine Crockett en unas costosas y reñidas primarias demócratas por el Senado de Texas, un resultado que vuelve a alimentar las expectativas del partido de lograr una sorpresa en las elecciones de noviembre.

La contienda deja ahora a Talarico a la espera de conocer a su rival republicano. El aspirante demócrata se enfrentará al ganador de la segunda vuelta prevista para mayo entre el veterano senador John Cornyn y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, considerado favorito del ala más conservadora alineada con el movimiento MAGA.

Se anticipa que la disputa republicana se intensifique en los próximos meses y que pueda verse influida por un eventual respaldo del presidente Donald Trump, cuyo apoyo podría inclinar la balanza en un estado clave para el control del Congreso.

Texas, junto con Carolina del Norte y Arkansas, abrió el martes el calendario de elecciones de mitad de mandato, con la mayoría legislativa en juego y en medio del contexto internacional marcado por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Aunque ningún demócrata ha ganado una elección estatal en Texas en más de tres décadas, Talarico se mostró optimista tras su victoria. “Estamos a punto de recuperar Texas”, afirmó en un comunicado difundido luego de conocerse los resultados.

Denuncia de irregularidades

Por su parte, la campaña de Crockett anunció que planea presentar una demanda por presuntas irregularidades en el proceso de votación en Dallas.

La congresista habló brevemente la noche del martes para advertir que “la gente ha sido privada de su derecho al voto”, dejando abierta la posibilidad de una batalla legal tras el ajustado desenlace.