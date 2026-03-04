Tres muertos y un herido por un accidente de tránsito en Nueva Jersey

Tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal ocurrido la noche del domingo en el condado Ocean, en Nueva Jersey, informaron las autoridades.

El accidente se registró alrededor de las 11:50 de la noche en Plumsted Township. De acuerdo con los investigadores, el conductor de un Ford Bronco que se desplazaba hacia el norte por Pinehurst Road se cruzó a los carriles en dirección sur e impactó de frente contra una camioneta Toyota Sienna, según reportó ABC News.

Las víctimas

El conductor y dos pasajeros de la Toyota Sienna fueron declarados muertos en el lugar. En tanto, el conductor del Ford Bronco fue trasladado al Capital Health Regional Medical Center, en Trenton, donde fue reportado en condición estable.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas, mientras la causa del accidente continúa bajo investigación.

Las autoridades reiteraron que mantienen una política de cero tolerancia contra conductores que manejen a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol y las drogas, y recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar tragedias en las vías.