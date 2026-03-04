Hombre de 75 años fallece por corte en el cuello tras pelea con vecino en Queens
La policía arrestó al sospechoso, quien fue acusado de asesinato y posesión ilegal de armas
Un hombre de 75 años murió a causa de un corte en el cuello tras sostener una disputa con sus vecinos en Queens, Nueva York.
- George Dourdounas fue encontrado con una herida en el cuello dentro de un edificio de apartamentos ubicado en 25-75 33rd St., en Astoria, alrededor de la 1:40 de la tarde del martes.
Los servicios de emergencia acudieron al lugar y declararon a la víctima muerta en la escena. Horas después, la Policía de Nueva York arrestó al sospechoso, identificado como Dimitrios Manessis, de 48 años, quien fue acusado de asesinato y posesión ilegal de armas.
Investigan el caso
La investigación continúa abierta y hasta el momento no está claro el motivo del crimen. Todos los cargos son acusaciones y se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
Aunque la ciudad de Nueva York reporta cifras históricas a la baja en homicidios y tiroteos, los apuñalamientos continúan generando preocupación, según destacó en junio el New York Post. Además, los incidentes de violencia entre vecinos siguen siendo frecuentes en la ciudad.