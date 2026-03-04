Hombre de 75 años fallece por corte en el cuello tras pelea con vecino en Queens

Un cuchillo con sangre en el suelo. ( SHUTTERSTOCK )

Un hombre de 75 años murió a causa de un corte en el cuello tras sostener una disputa con sus vecinos en Queens, Nueva York.

George Dourdounas fue encontrado con una herida en el cuello dentro de un edificio de apartamentos ubicado en 25-75 33rd St., en Astoria, alrededor de la 1:40 de la tarde del martes.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y declararon a la víctima muerta en la escena. Horas después, la Policía de Nueva York arrestó al sospechoso, identificado como Dimitrios Manessis, de 48 años, quien fue acusado de asesinato y posesión ilegal de armas.

Investigan el caso

La investigación continúa abierta y hasta el momento no está claro el motivo del crimen. Todos los cargos son acusaciones y se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

Aunque la ciudad de Nueva York reporta cifras históricas a la baja en homicidios y tiroteos, los apuñalamientos continúan generando preocupación, según destacó en junio el New York Post. Además, los incidentes de violencia entre vecinos siguen siendo frecuentes en la ciudad.