Declaración firmada por RD y otros países promete cooperación contra cárteles; EE. UU. amenaza con actuar solo sino recibe apoyo

Representantes de Las Américas junto al secretario de Guerra de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Representantes de defensa de varios países del hemisferio occidental, incluida República Dominicana, firmaron en Miami una declaración conjunta que reafirma el compromiso regional de reforzar la cooperación para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y otras amenazas a la seguridad.

El documento fue suscrito durante la Conferencia Anticárteles de las Américas, celebrada en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, y establece la intención de ampliar la colaboración entre gobiernos para mejorar la seguridad en el hemisferio.

La declaración conjunta subraya el respeto a la soberanía de cada nación y reconoce la importancia estratégica del continente americano, al tiempo que plantea fortalecer los esfuerzos multilaterales y bilaterales para combatir el crimen organizado.

Entre los compromisos mencionados en el texto figuran la cooperación en materia de seguridad fronteriza, la lucha contra el narcotráfico, la protección de infraestructuras críticas y otras áreas de interés común para la estabilidad regional.

Asimismo, el documento plantea la necesidad de unir esfuerzos para enfrentar lo que los firmantes describen como "narcoterrorismo" y otras amenazas compartidas en el hemisferio occidental, con el objetivo de promover la paz y la seguridad mediante una mayor coordinación entre los gobiernos.

La declaración fue firmada el 5 de marzo de 2026, en versiones en inglés y español, al cierre de la reunión regional.

Advertencia de Estados Unidos

Durante el encuentro, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, instó a los países latinoamericanos a adoptar una postura más agresiva frente a los cárteles.

El funcionario advirtió que Washington está dispuesto a actuar por su cuenta si los gobiernos de la región no logran frenar con eficacia a estas organizaciones criminales.

"Estados Unidos está preparado para afrontar estas amenazas y pasar a la ofensiva en solitario si es necesario", afirmó Hegseth durante su intervención.

La conferencia reunió a representantes de defensa de más de una docena de países aliados de Washington en la región y forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump de reforzar la cooperación hemisférica en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.