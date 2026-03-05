Adriano Espaillat encabezó presión en el Congreso que precedió salida de Kristi Noem del DHS

Adriano Espaillat, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La salida de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunciada por el presidente Donald Trump, ocurre semanas después de que el congresista Adriano Espaillat liderara en el Congreso una ofensiva política para exigir su renuncia en medio de críticas a su gestión al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Trump anunció la sustitución de Noem a través de las redes sociales y adelantó que nominará al senador republicano Markwayne Mullin como su reemplazo. El mandatario también indicó que la ahora exsecretaria pasará a desempeñar un nuevo rol como enviada especial para una iniciativa hemisférica de seguridad.

De acuerdo a una nota de prensa, la salida de Noem ocurre tras semanas de presión política y escrutinio público sobre su liderazgo, marcado por controversias relacionadas con operativos migratorios, decisiones administrativas y el manejo de incidentes recientes que generaron críticas bipartidistas en el Congreso.

Presión política sobre Kristi Noem

En ese contexto, el congresista Espaillat, presidente del Congressional Hispanic Caucus, se convirtió en una de las voces más firmes en exigir rendición de cuentas a Noem y a la agencia a su cargo.

A inicios de febrero, Espaillat pidió públicamente la renuncia de Noem durante una rueda de prensa frente a la sede de la agencia federal, además de solicitar el desmantelamiento del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) tras la muerte de dos manifestantes en enero en Minnesota.

En esa ocasión, el legislador federal afirmó: "Necesitamos desmantelar el ICE. Y, en el proceso, a la persona que dirige la agencia, bajo cuya supervisión se han cometido estas atrocidades. Debería dimitir o ser destituida".

La protesta, organizada bajo el liderazgo del Caucus Hispano del Congreso y respaldada por otros grupos legislativos, buscaba denunciar lo que varios congresistas calificaron como abusos contra comunidades inmigrantes y exigir mayor rendición de cuentas dentro del DHS.

Reacciones a la salida de Noem

El llamado encabezado por Espaillat contribuyó a elevar la presión política sobre la secretaria Noem y a colocar el tema en el centro del debate nacional sobre las políticas migratorias y la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional.

"Kristi Noem condujo a una agencia corrompida a un mayor caos, confusión, persecución ilegal de familias inmigrantes y el asesinato de estadounidenses", declaró Espaillat.

"Noem es responsable de numerosas atrocidades cometidas bajo su liderazgo, y debería haber renunciado a su cargo hace mucho tiempo. La decisión de reemplazarla refleja el impacto general de nuestra demanda de transparencia y rendición de cuentas. Con su despido y ahora su reemplazo, mantengo mi firme compromiso con el desmantelamiento de ICE y la exigencia de rendición de cuentas a esta administración por los abusos cometidos en comunidades de todo el país", agregó el congresita

Para líderes y defensores de derechos civiles, la decisión de reemplazar a Noem refleja el impacto de esa presión institucional y del liderazgo ejercido desde el Congreso para exigir transparencia y rendición de cuentas en las agencias encargadas de la seguridad nacional y la política migratoria de Estados Unidos.

Con la nominación de Mullin y la reorganización del liderazgo del DHS, se abre ahora una nueva etapa en la política de seguridad e inmigración del país, afirmó el representante.

Espaillat y el Caucus Hispano del Congreso han dejado claro que continuarán vigilando el cumplimiento de los derechos y la dignidad de las comunidades inmigrantes y mantendrán su posición a favor del desmantelamiento del ICE.