Espaillat pide investigar a ICE por rastrear ubicaciones de estadounidenses sin orden judicial

Adriano Espaillat, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista por Nueva York, Adriano Espaillat, y el senador Ron Wyden encabezaron a casi 70 legisladores demócratas que solicitaron una nueva investigación sobre la compra sin orden judicial de datos de ubicación de ciudadanos estadounidenses por parte de agencias del Departamento de Seguridad Nacional.

En una carta enviada al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Joseph Cuffari, los legisladores pidieron examinar las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otras dependencias del DHS, que habrían retomado la compra de este tipo de datos tras la suspensión de un programa similar en 2023.

Ese programa fue cerrado después de que la propia oficina del inspector general determinara que la compra de datos de localización por parte de ICE era ilegal, tras una investigación impulsada por Wyden junto a los senadores Elizabeth Warren, Ed Markey y Brian Schatz.

"Los datos de ubicación son extremadamente sensibles y pueden revelar información sobre la religión, las opiniones políticas, las condiciones médicas, las adicciones y las personas con las que alguien se relaciona", escribieron los legisladores en la misiva.

Añadieron que, por lo general, el gobierno debe obtener una orden judicial para acceder a ese tipo de información a través de compañías telefónicas o tecnológicas.

Contrato con empresa de vigilancia

La preocupación de los legisladores surge tras reportes de que ICE otorgó en 2025 un contrato sin licitación a la empresa de vigilancia Penlink, que incluye licencias para su herramienta de rastreo de ubicación llamada Webloc.

Según el informe, la tecnología fue desarrollada por Cobwebs Technologies, una compañía de vigilancia que se fusionó con Penlink en 2023.

Cobwebs fue vetada en 2021 por Meta Platforms durante una campaña contra empresas de espionaje digital, después de detectar que sus clientes utilizaban sus herramientas para atacar a activistas, políticos de oposición y funcionarios gubernamentales en Hong Kong y México.

Reclamos por falta de transparencia

Los legisladores también denunciaron que ICE ha obstaculizado la supervisión del Congreso sobre estas prácticas.

La oficina de Wyden solicitó una sesión informativa a la agencia poco después de que se revelara el contrato en octubre de 2025. Aunque inicialmente se programó una reunión para el 10 de febrero de 2026, ICE la canceló un día antes sin ofrecer explicaciones ni reprogramarla.

Qué pide investigar el Congreso

En la carta, los legisladores pidieron al inspector general que examine varios aspectos, entre ellos:

Si ICE y otras agencias del DHS están comprando datos de localización obtenidos ilegalmente de ciudadanos estadounidenses.

Cómo se han utilizado esos datos y si se han empleado para investigar a personas por actividades protegidas por la Constitución, como protestas contra operativos de inmigración.

Si las agencias realizan auditorías internas para detectar posibles abusos en el acceso a estos datos.

Por qué el DHS aún no ha adoptado una política clara sobre el uso de datos comerciales de localización, tal como se recomendó en 2023.

La carta fue respaldada por decenas de legisladores demócratas del Senado y la Cámara de Representantes, incluidos los senadores Alex Padilla, Adam Schiff y Raphael Warnock, así como los representantes Pramila Jayapal, Joaquin Castro y Nydia Velázquez, entre otros.