Consulado dominicano en Nueva York celebró misa en memoria de Ramón Alburquerque

El cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez durante una misa en honor a Ramón Alburquerque. ( FUENTE EXTERNA )

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York celebró este jueves una misa en memoria del destacado dirigente político y expresidente del Senado de la República, Ramón Alburquerque, como un acto de fe y reconocimiento a su trayectoria de servicio al país.

La ceremonia religiosa se celebró en St. Elizabeth’s Church, ubicada en el 268 Wadsworth Ave., en la ciudad de Nueva York, y reunió a miembros de la comunidad dominicana, funcionarios consulares, líderes comunitarios, amigos y allegados que acudieron a rendir tributo a la memoria del exlegislador.

De acuerdo con un documento de prensa, durante el acto litúrgico se elevó una oración por el eterno descanso de Ramón Alburquerque, destacando su legado de compromiso con la democracia, la institucionalidad y el desarrollo de la República Dominicana.

El cónsul general dominicano en Nueva York resaltó que la misa fue organizada como una muestra de respeto y gratitud hacia una figura que dejó una huella significativa en la vida política nacional y en el fortalecimiento de las instituciones del país.

“El legado de Ramón Alburquerque trasciende generaciones. Su firme defensa de los valores democráticos y su vocación de servicio público marcaron una trayectoria ejemplar en la historia política dominicana”, expresó el representante consular al valorar su vida y su aporte al país.

La sede diplomática indicó que con esta eucaristía también se buscó ofrecer a la comunidad dominicana en el exterior un espacio de reflexión y recordación sobre el legado de quienes han contribuido al fortalecimiento de la democracia dominicana.

Trayectoria política de Ramón Alburquerque

Ramón Alburquerque fue una de las figuras políticas más influyentes del país en las últimas décadas, reconocido por su carácter firme, su pensamiento crítico y su compromiso con los principios democráticos.

Ingeniero químico de profesión, se destacó como dirigente político y líder dentro del Partido Revolucionario Dominicano y posteriormente del Partido Revolucionario Moderno, desde donde participó activamente en los principales debates políticos y sociales del país.

Durante su carrera pública ocupó posiciones de alta relevancia, entre ellas la presidencia del Senado de la República, rol desde el cual impulsó iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional, la transparencia y la modernización del Estado dominicano.

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York reiteró que con esta misa la comunidad dominicana rindió un merecido homenaje a un hombre cuya trayectoria de servicio, liderazgo y compromiso con la nación dejó una huella imborrable en la historia democrática del país.