Declaran culpable a mujer por organizar fiestas con alcohol para menores y permitir relaciones

La mujer en California declarada culpable de organizar fiestas con alcohol para menores, es identificada como Shannon O'Connor, de 51 años. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de California fue declarada culpable de múltiples cargos tras permitir que adolescentes consumieran alcohol y participaran en fiestas en su residencia, hechos que, según documentos judiciales citados por el tabloide británico Daily Mail, derivaron en acusaciones de poner en peligro a menores.

La acusada, Shannon O'Connor, de 51 años, enfrentó 63 cargos relacionados con su conducta en una vivienda valorada en unos 5 millones de dólares, donde presuntamente organizaba reuniones con menores de edad.

De acuerdo con los registros judiciales, los cargos incluyeron 20 delitos graves y 43 delitos menores, principalmente vinculados a poner en riesgo a menores y permitir el consumo de alcohol entre adolescentes.

Fiestas con menores y consumo de alcohol

Según los fiscales, O'Connor organizaba reuniones en su mansión ubicada en Los Gatos, en el área de la Bahía de San Francisco, donde adolescentes podían beber alcohol y participar en actividades sexuales.

Los documentos judiciales señalan que algunas de las víctimas tenían tan solo 11 años durante ciertos eventos que se habrían realizado a partir de 2019.

Los investigadores sostienen que la acusada promovía un ambiente en el que los menores eran alentados a consumir alcohol. Testimonios citados en el proceso describieron un patrón de manipulación y coerción para fomentar encuentros sexuales entre adolescentes.

Durante el juicio, los jurados observaron videos captados por cámaras de seguridad que mostraban a jóvenes intoxicados, vomitando, bebiendo alcohol en grandes cantidades y causando daños dentro de la propiedad.

Daños en una casa alquilada y otras fiestas

Las autoridades también presentaron evidencia de una fiesta realizada en una casa frente a la playa alquilada, donde adolescentes habrían provocado daños por unos 9,000 dólares después de consumir grandes cantidades de alcohol.

El propietario del inmueble declaró que la vivienda quedó completamente destrozada tras la reunión.

Según su testimonio, los jóvenes "orinaron por todo el patio y actuaron como vándalos", además de consumir numerosas bebidas alcohólicas.

Mensajes y comunicaciones

Los fiscales indicaron que O'Connor utilizaba aplicaciones como Snapchat para comunicarse con adolescentes y organizar las reuniones.

En uno de los episodios presentados en el juicio, se afirmó que la acusada llevó a su hijo de 14 años y a una adolescente a Las Vegas, donde presuntamente los animó a beber alcohol.

También se mencionó que durante una fiesta de Año Nuevo con varios menores de 14 años, la mujer habría presenciado situaciones de agresión sexual entre adolescentes intoxicados.

Selección de invitados

De acuerdo con documentos judiciales, las listas de invitados para las fiestas incluían principalmente estudiantes varones de primer año de secundaria y adolescentes que la acusada consideraba "atractivas" o "de confianza" para mantener en secreto lo que ocurría en los encuentros.

Algunos testimonios señalaron que las reuniones incluían habitaciones designadas donde los adolescentes mantenían relaciones sexuales.

En un incidente ocurrido en diciembre de 2020, según los fiscales, O'Connor entregó un preservativo a un joven y lo empujó hacia una habitación donde se encontraba una adolescente intoxicada. La joven logró escapar y se refugió en un baño.