Trump destituye a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem

El presidente Donald Trump anunció que reemplazará a su atribulada Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que nominará en su lugar al senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin.

Acciones oficiales y cambios en el Gabinete de Seguridad Nacional

Trump hizo el anuncio en redes sociales el jueves, dos días después de que Noem fuera interrogada en el Capitolio por miembros del Partido Republicano y demócratas.

Trump afirma que nombrará a Noem "Enviada Especial para el Escudo de las Américas", una nueva iniciativa de seguridad que, según él, se centrará en el hemisferio occidental.

Noem es la primera secretaria del Gabinete que deja el cargo durante el segundo mandato de Trump. Su salida culmina un tumultuoso mandato supervisando las tácticas de control migratorio que se han enfrentado a protestas y demandas.

Noem ha enfrentado oleadas de críticas por supervisar la ofensiva migratoria de Trump, especialmente desde la muerte a tiros de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes de control migratorio.

Críticas y controversias en torno a la gestión de Kristi Noem

La exgobernadora de Dakota del Sur también fue criticada por la forma en que su departamento ha gastado miles de millones de dólares asignados por el Congreso.

La frustración por la ejecución por parte de Noem de la agenda de inmigración de línea dura del presidente republicano —en particular su liderazgo tras la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis—, así como su gestión de la respuesta al desastre, allanó el camino para su caída. Enfrentó duras críticas de los demócratas, y algunos republicanos, en las audiencias del Congreso de esta semana sobre estos y otros temas.