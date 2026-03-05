Detienen en Colorado al sospechoso de un triple homicidio en Utah

El logotipo del Departamento de Seguridad Pública de Utah se ve en esta foto de archivo de KUTV sin fecha (KUTV). ( FUENTE EXTERNA )

Un sospechoso de un triple homicidio fue detenido la madrugada de este jueves en el estado de Colorado después de que cruzara varios estados del oeste de Estados Unidos en el vehículo de una de las víctimas.

El individuo, cuya identidad no ha sido revelada, fue rastreado por las autoridades desde el sur de Utah, pasando por el norte de Arizona, hasta llegar a Colorado, donde finalmente fue arrestado en la localidad de Pagosa Springs luego de una breve búsqueda.

"No hay amenazas actuales para el público y los investigadores no tienen sospechosos pendientes", informó el Departamento de Seguridad Pública de Utah en un comunicado.

Macabro hallazgo

La investigación comenzó después de que tres mujeres fueran encontradas muertas en lo que las autoridades describieron como un "homicidio con múltiples escenas del crimen" en el condado de Wayne, en Utah.

De acuerdo con los investigadores, la tarde del miércoles los servicios de emergencia recibieron una llamada reportando el hallazgo de dos mujeres sin vida en una ruta de senderismo del condado. Mientras realizaban las indagatorias, las autoridades localizaron a una tercera mujer muerta dentro de una vivienda.

Las autoridades no revelaron la identidad de las víctimas, pero indicaron que una tenía alrededor de 30 años, otra cerca de 60 y la tercera aproximadamente 80 años. Tampoco se ha explicado qué llevó a los investigadores a localizar el tercer cuerpo ni si existía alguna relación entre las tres mujeres.

Durante la búsqueda del sospechoso, las autoridades pidieron a los residentes que permanecieran en sus hogares, mantuvieran las puertas cerradas con llave y dejaran las luces encendidas por precaución.

La policía también solicitó la colaboración del público para localizar un vehículo Subaru Outback 2022 blanco con matrícula de Utah U56 0YF. El automóvil, que aparentemente pertenecía a una de las víctimas, fue encontrado abandonado en Pagosa Springs, lo que ayudó a los investigadores a ubicar y arrestar al sospechoso.

Por motivos de seguridad, el Distrito Escolar del Condado de Wayne anunció la cancelación de las clases por el resto de la semana. El distrito informó que habrá consejeros disponibles en las escuelas para apoyar a los estudiantes cuando regresen a clases la próxima semana.

En la investigación colaboraron varias agencias, entre ellas el FBI, la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos y las oficinas de los alguaciles de los condados de Archuleta County, Sevier County y Kane County.