Global Entry continúa suspendido en EE. UU. mientras persiste el cierre del DHS

El programa de ingreso expedito Global Entry continúa suspendido en Estados Unidos tras más de diez días que el gobierno federal ordenara su pausa, una medida vinculada al cierre parcial que enfrenta el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que afecta distintas operaciones administrativas.

La suspensión comenzó el 22 de febrero, cuando el DHS anunció que algunos programas de "viajero confiable" quedarían temporalmente fuera de servicio debido a la falta de financiamiento provocada por el cierre gubernamental que afecta a esa agencia federal.

Desde entonces, los quioscos automatizados del programa continúan inactivos en aeropuertos de Estados Unidos, lo que obliga a los viajeros a utilizar los carriles regulares de control migratorio al ingresar al país. Las autoridades no han informado aún una fecha concreta para restablecer el servicio.

El programa Global Entry, administrado por la U.S. Customs and Border Protection (CBP), permite a viajeros previamente aprobados y considerados de bajo riesgo ingresar a Estados Unidos mediante quioscos automatizados, reconocimiento facial y carriles especiales que reducen considerablemente los tiempos de espera en inmigración.

TSA PreCheck

El programa TSA PreCheck continúa funcionando sin cambios en Estados Unidos, pese al cierre parcial del gobierno federal que afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En contraste, el popular programa Global Entry, que ya había enfrentado interrupciones previas, volvió a ser suspendido este jueves como consecuencia del mismo cierre gubernamental.

Inicialmente, el DHS había informado que tanto Global Entry como TSA PreCheck serían detenidos para redistribuir personal —agentes que actualmente no están recibiendo salario debido al cierre presupuestario— hacia funciones operativas esenciales. Horas después, la agencia confirmó que PreCheck seguirá operativo.