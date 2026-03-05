Adriano Espaillat anuncia nuevo ciclo de financiamiento federal para proyectos comunitarios

Adriano Espaillat, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat, anunció el inicio de un nuevo ciclo de solicitudes de asignaciones presupuestarias en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un proceso que permite financiar proyectos comunitarios y programas federales que beneficien a su distrito congresual en Nueva York.

Espaillat, quien es miembro del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, explicó que este proceso incluye el financiamiento para proyectos comunitarios, mediante el cual entidades estatales, locales y algunas organizaciones sin fines de lucro pueden solicitar fondos federales directos.

La fecha límite para solicitar las subvenciones es el lunes 9 de marzo.

De qué se trata

El programa de Financiamiento para Proyectos Comunitarios permite a los congresistas destinar recursos del Congreso a iniciativas en sus distritos para atender necesidades específicas de la comunidad. Estos fondos están destinados a apoyar las funciones administrativas y operativas de las organizaciones elegibles.

Entre las entidades que pueden solicitar financiamiento se encuentran gobiernos estatales o locales y determinadas organizaciones sin fines de lucro. No obstante, los grupos o entidades con fines de lucro no califican para este tipo de fondos. Los proyectos elegibles se determinan según cada proyecto de ley de gastos federales.

El proceso también contempla solicitudes programáticas y de lenguaje presupuestario, que permiten a los miembros del Congreso abogar por programas, agencias e iniciativas federales que consideran prioritarias para sus distritos.

"Me complace anunciar el inicio oficial del nuevo ciclo de asignaciones presupuestarias. Cada año, el proceso de Financiamiento de Proyectos Comunitarios ayuda a mi oficina a identificar proyectos locales en mi distrito que necesitan fondos y apoyo federal para continuar su labor de apoyo a los constituyentes", afirmó Espaillat.

El legislador añadió que estas solicitudes también le permiten comprender mejor las necesidades de financiamiento federal de las comunidades que representa.

"Cada año, espero colaborar con cada uno de los grupos locales para ayudar a identificar proyectos y abordar las necesidades de mi comunidad", agregó.

La oficina del congresista exhortó a las organizaciones interesadas a comunicarse al 202-225-4365 para obtener más información sobre el proceso de solicitudes y el ciclo de financiamiento.