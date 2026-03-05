Hallan tres mujeres muertas en Utah y lanzan cacería humana que obliga a cerrar escuelas y negocios

El logotipo del Departamento de Seguridad Pública de Utah se ve en esta foto de archivo de KUTV sin fecha (KUTV). ( FUENTE EXTERNA )

El hallazgo de tres mujeres muertas en el centro-sur del estado de Utah, en Estados Unidos, provocó el inicio de una amplia cacería humana que llevó al cierre de escuelas, negocios y oficinas públicas mientras las autoridades buscan al posible responsable.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah informó que el miércoles por la tarde recibió una llamada sobre el hallazgo de "dos mujeres fallecidas en un sendero de excursionismo" en el condado de Wayne.

Durante la investigación posterior, los agentes localizaron una tercera víctima muerta dentro de una vivienda del mismo condado.

Las tres víctimas tenían edades aproximadas de entre 30, 60 y 80 años. Sus identidades no han sido divulgadas mientras las autoridades notifican a sus familiares.

Investigación por homicidio

El caso fue clasificado como una investigación por homicidio, aunque las autoridades no han precisado cómo murieron las mujeres ni si existe una conexión directa entre los dos cuerpos encontrados en el sendero y el tercero localizado en la residencia.

Los investigadores trabajan en varios escenarios del crimen en el poblado de Torrey y en áreas cercanas.

Wayne County es una zona rural con una población cercana a los 2,500 habitantes, según datos del Censo de Estados Unidos. Sin embargo, el área recibe numerosos visitantes debido a su proximidad con parques naturales como Capitol Reef National Park, Canyonlands National Park y el bosque nacional Fishlake.

Mientras continúa la investigación, las autoridades solicitaron la colaboración del público para localizar un vehículo que podría estar relacionado con el caso.

Los investigadores buscan un Subaru Outback blanco modelo 2022 con placa U560YF. La policía pidió a cualquier persona que vea el vehículo que no se acerque y llame inmediatamente al número de emergencias 911.

Las autoridades también pidieron a los residentes que tomen precauciones adicionales mientras el sospechoso permanece prófugo.

"Pedimos a los residentes que permanezcan atentos, cierren las puertas de sus viviendas y permanezcan en casa o acompañados", indicó el Departamento de Seguridad Pública. También instó a reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.

La situación llevó al Distrito Escolar del Condado de Wayne a cerrar las escuelas durante el resto de la semana como medida preventiva.

"Debido a los acontecimientos que se desarrollan en el condado y por precaución para proteger a los estudiantes y al público, las escuelas permanecerán cerradas el jueves y viernes", informó el distrito escolar en un comunicado.

Las autoridades educativas señalaron que dispondrán de consejeros para asistir a los estudiantes cuando se reanuden las clases la próxima semana.

El operativo de búsqueda también provocó el cierre de varias instituciones locales. El Wayne Community Health Center, la clínica Kazan Memorial y el tribunal del condado de Wayne, ubicado en la localidad de Loa, suspendieron sus operaciones mientras continúa el despliegue policial.

Oficinas de sheriff en varias zonas del sur, centro y este de Utah emitieron alertas a la población para que permanezca vigilante durante el desarrollo de la investigación.