"Mintió al Congreso sobre aprobación de campaña publicitaria de $220 millones": la causa del despido de Kristi Noem

El presidente Trump y Kristi Noem. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mintió al Congreso al asegurar que había obtenido su aprobación para una campaña publicitaria de 220 millones de dólares en la que ella misma aparecía como figura principal.

"Nunca supe nada al respecto", dijo Trump en declaraciones a Reuters al referirse a la campaña.

De acuerdo con dos fuentes cercanas a la Casa Blanca citadas por medios estadounidenses, el mandatario se mostró molesto después de que Noem declarara ante el Congreso que el presidente había autorizado los anuncios, lo que habría influido en la decisión posterior de destituirla del cargo.

Controversia sobre la campaña publicitaria

El senador republicano por Luisiana, John Kennedy, señaló en una entrevista con CBS que conversó con Trump sobre el tema.

"Dicho de esta manera, sus recuerdos y los de ella son diferentes", comentó el legislador.

Trump anunció la destitución de Noem a través de su red social Truth Social y al mismo tiempo informó que nominará al senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Implicaciones de la destitución

La controversia gira en torno a una costosa campaña publicitaria del DHS valorada en unos 220 millones de dólares, que incluía anuncios en los que aparecía Noem, lo que generó cuestionamientos de legisladores sobre el uso de fondos públicos y el proceso de aprobación del proyecto.