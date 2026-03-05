Kristi Noem será la enviada especial de Trump para cumbre con presidentes el sábado

Kristi Noem (der.), saluda a los asistentes antes de testificar ante el Comité Judicial del Senado en el Edificio Dirksen de Oficinas del Senado en Washington, D.C. ( EFE )

Tras su reciente destitución como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem será designada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como "enviada especial" para la cumbre Escudo de las Américas, que se celebrará el próximo sábado en Miami con la participación de líderes de 12 países latinoamericanos.

"Gracias presidente Trump por nombrarme enviada especial para el Escudo de las Américas. El secretario de Estado, Marco Rubio y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, son líderes increíbles y espero trabajar estrechamente con ellos para desmantelar los cárteles que han traído drogas a nuestra nación", escribió Noem en X.

Donald Trump se reunirá con líderes latinoamericanos en su club de golf en Doral, Florida, donde el objetivo es discutir temas como la libertad, seguridad y prosperidad en la región, anunció la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt ayer miércoles durante una rueda de prensa.

Según la agencia AP, el nombre de la reunión refleja la visión del presidente estadounidense para la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos de poner un mayor énfasis en el hemisferio occidental, mientras busca aprovechar los recursos militares y de inteligencia estadounidenses nunca vistos en la región desde el final de la Guerra Fría.

Los líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago participarán en la cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por Trump, el sábado.

Destitución de Noem

El presidente Donald Trump anunció que reemplazará a su atribulada secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que nominará en su lugar al senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin.

Trump hizo el anuncio en redes sociales este jueves, dos días después de que Noem fuera interrogada en el Capitolio por miembros del Partido Republicano y demócratas.

Según informaciones publicadas, la ahora exsecretaria del DHS mintió al Congreso tras asegurar que había obtenido su aprobación para una campaña publicitaria de 220 millones de dólares en la que ella aparecía como figura principal.

"Nunca supe nada al respecto", dijo Trump en declaraciones a Reuters al referirse a la campaña.

De acuerdo con dos fuentes cercanas a la Casa Blanca citadas por medios estadounidenses, el mandatario se mostró molesto después de que Noem declarara ante el Congreso que el presidente había autorizado los anuncios, lo que habría influido en la decisión posterior de destituirla del cargo.

Noem ha enfrentado oleadas de críticas por supervisar la ofensiva migratoria de Trump, especialmente desde la muerte a tiros de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes de control migratorio.