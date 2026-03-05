Madre de 26 años muere al proteger a su hijo durante ataque de perros en California

Una madre muere protegiendo a su hijo durante un ataque de perros en California. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de 26 años murió en California después de intervenir para proteger a su hijo de cinco años durante el ataque de varios perros, informaron las autoridades locales.

La víctima fue identificada como Emily Panuco. El hecho ocurrió el pasado viernes en la comunidad de Big River, cerca de la frontera entre California y Arizona, alrededor de las 3:30 de la tarde.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Río Colorado, Panuco había acudido al sector junto a su hijo para visitar a su madre en una vivienda ubicada en el bloque 6700 de Wingfoot Court.

Durante la visita, el niño se acercó a ver unos cachorros que pertenecían a la familia. En ese momento, tres perros adultos que se encontraban en la propiedad atacaron al menor.

Las autoridades indicaron que Panuco se lanzó para proteger a su hijo cuando comenzó el ataque. La mujer fue mordida por los animales en múltiples ocasiones.

Debido a la gravedad de las heridas, Panuco murió en el lugar.

Acciones de las autoridades tras el incidente

El niño sufrió dos mordeduras graves y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir tratamiento. Posteriormente fue dado de alta, según informaron las autoridades, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre su estado de salud.

Tras el incidente, los tres perros involucrados fueron sacrificados por el servicio de control animal de la tribu Colorado River Indian Tribes, responsable de la gestión en la zona.

La policía indicó que los cachorros estaban dentro de una caja de cartón ubicada cerca de la entrada de la vivienda cuando ocurrió el ataque.

Las autoridades no divulgaron más información sobre los perros ni sobre las circunstancias en las que se encontraban en la propiedad.

Panuco residía en Parker, Arizona. Su familia la recordó como una madre dedicada y esposa comprometida.

Le sobreviven su esposo, Richie, y dos hijos. El menor involucrado en el ataque tiene cinco años y el otro niño de la familia tiene siete meses de edad.

Tras su muerte, familiares y allegados organizaron una campaña de recaudación en línea para cubrir los gastos funerarios y apoyar económicamente a la familia.