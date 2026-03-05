Haitiano solicitante de asilo muere bajo custodia de ICE en Arizona

Fotografía de archivo de agentes de inmigración del ICE. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano haitiano, detenido desde hace varios meses en un centro de la policía de inmigración (ICE) en Arizona, murió el lunes a raíz de una infección dental no tratada, informaron el miércoles medios estadounidenses.

Emmanuel Damas, de 56 años y que había solicitado asilo en Estados Unidos, falleció tras desarrollar una infección dental mientras se encontraba bajo custodia, afirmó su hermano Presly Nelson, citado por la cadena ABC.

Nelson consideró que el personal del centro de detención no se tomó en serio las quejas de su hermano.

10 muertos

Según los medios estadounidenses, Emmanuel Damas es la décima persona que muere en un centro del ICE desde comienzos de año.

Damas había entrado en Estados Unidos en 2024 bajo el régimen de protección humanitaria temporal (TPS), que la administración Trump pretende revocar.

El TPS, creado en 1990, impide a las autoridades expulsar a inmigrantes a países considerados peligrosos, ya sea debido a catástrofes naturales, conflictos armados u otras crisis.

La administración Trump ha lanzado el desmantelamiento de la mayoría de estos programas, lo que amenaza de expulsión a cientos de miles de inmigrantes.