Sospechoso de matar a tres mujeres en Utah había sido liberado tras arresto previo en Iowa

El logotipo del Departamento de Seguridad Pública de Utah se ve en esta foto de archivo de KUTV sin fecha (KUTV). ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre acusado de asesinar a tres mujeres en el sur de Utah para robarles sus vehículos y tarjetas de crédito había sido arrestado semanas antes en Iowa, pero fue liberado sin fianza, según documentos judiciales.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Ivan Miller, de 22 años, quien había sido detenido en Iowa por presuntamente entrar a una cabaña en un parque estatal y cazar ilegalmente. En enero fue dejado en libertad tras prometer que se presentaría ante el tribunal.

Sin embargo, no acudió a la audiencia programada el viernes porque ya estaba detenido en el sur de Colorado, luego de que las autoridades lo localizaran conduciendo uno de los vehículos robados.

Mientras tanto, familiares y amigos de las víctimas en Utah intentan comprender lo que las autoridades describieron como un crimen de "conveniencia". Según documentos judiciales, Miller dijo a los investigadores que robó los autos y tarjetas de crédito porque necesitaba regresar a Iowa.

Víctimas del crimen

Dos de las víctimas, Linda Dewey, de 65 años, y su sobrina Natalie Graves, de 34, fueron encontradas muertas cerca del inicio de un sendero tras salir a caminar por el desierto. Sus esposos alertaron a las autoridades.

"Nuestra familia está lidiando con la devastadora pérdida de dos miembros que se unían a la belleza de una caminata en uno de sus lugares favoritos del mundo, un lugar apreciado por ellos y la comunidad, considerado un santuario seguro", declaró la familia en un comunicado. "Fueron asesinados. No podemos comprender por qué sucedió esto".

La tercera víctima fue Margaret Oldroyd, de 86 años. Su cuerpo fue hallado en el sótano de su vivienda en Lyman, Utah, y los fiscales sostienen que Miller le disparó por la espalda mientras veía televisión para robar su automóvil.

Arresto y búsqueda

Tras los crímenes, las autoridades iniciaron una búsqueda en la región de Four Corners. Según los investigadores, Miller condujo por Arizona y Nuevo México antes de ser arrestado en Pagosa Springs, Colorado.

Los fiscales del condado de Iowa se negaron a comentar si permitirán que Utah procese primero al sospechoso por los cargos más graves.