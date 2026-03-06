×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Donald Trump
Donald Trump

Trump dice que sólo una "rendición incondicional" de Irán pondrá fin a la guerra

El presidente plantea reconstruir Irán tras el conflicto

    Expandir imagen
    Trump dice que sólo una rendición incondicional de Irán pondrá fin a la guerra
    Trump rechaza negociaciones y plantea una capitulación total (AFP)

    El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que no buscará ningún acuerdo con Irán, del que solo espera una "rendición incondicional" para poner fin a la guerra iniciada el pasado sábado.

    • "No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

    Los planes para Irán

    La publicación llegó mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa Hezbolá en Beirut, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaba que los ataques estadounidenses contra Irán estaban "a punto de aumentar drásticamente".

    Trump dijo que, después de la capitulación de la república islámica y la elección de "Líder(es) GRANDIOSO(S) Y ACEPTABLE(S)", Washington trabajaría con sus aliados "para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca".

    El presidente cerró su mensaje con un guiño a su lema MAGA, Make America Great Again (Devolverle la grandeza a Estados Unidos).

    "MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)", escribió sobre el futuro del país.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.