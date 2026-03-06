×
Portaviones Lincoln
Portaviones Lincoln

EE. UU. desmiente que portaviones Lincoln fuera alcanzado por drones iraníes

Washington afirma que los proyectiles ni siquiera se acercaron

    EE. UU. desmiente que portaviones Lincoln fuera alcanzado por drones iraníes
    Dos portaaviones de Estados Unidos operan en Oriente Medio. (FUENTE EXTERNA)

    El portaviones estadounidense Abraham Lincoln no fue alcanzado por drones iraníes, afirmó el viernes un funcionario de defensa estadounidense, después de que la televisión estatal de la república islámica informara sobre un ataque contra ese buque.

    Estados Unidos tiene dos portaaviones en Oriente Medio que participan en la ofensiva contra Irán que Washington lanzó junto con las fuerzas israelíes el 28 de febrero.

    "Los reportes no son ciertos", dijo el funcionario de defensa estadounidense sobre el ataque contra el Abraham Lincoln.

    Lo que se dijo en Irán

    La televisión estatal iraní había dicho el jueves que drones lanzados por los Guardianes de la Revolución, brazo ideológico de las fuerzas armadas de Irán, habían alcanzado el portaaviones.

    • El medio iraní no ofreció ningún detalle sobre esas alegaciones.

    Los Guardianes ya habían informado el lunes sobre un ataque contra el portaviones, pero el Pentágono dijo en ese momento que "los misiles lanzados ni siquiera se acercaron".

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.