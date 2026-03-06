Marco Rubio estará presente en la cumbre "Escudo de las Américas" junto a Trump

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se unirá este sábado al presidente Donald Trump para participar en la denominada cumbre "Escudo de las Américas" en Miami, Florida, donde recibirán a otros 12 líderes latinoamericanos, incluido el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

La Oficina del Portavoz del Departamento de Estado afirmó que Estados Unidos recibirá a los aliados más fuertes del hemisferio con el objetivo de promover la libertad, la seguridad y la prosperidad de la región.

"Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y cárteles criminales y narcoterroristas, y a la inmigración ilegal y masiva", informó la oficina del Portavoz.

Además de Rubio, Trump estará acompañado por la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien participará como "enviada especial", y por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Según la agencia AP, el nombre de la reunión refleja la visión del presidente estadounidense sobre la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que busca poner mayor énfasis en el hemisferio occidental y aprovechar recursos militares y de inteligencia del país en la región a niveles no vistos desde el final de la Guerra Fría.

La Casa Blanca informó el pasado miércoles que los líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago participarán en la cumbre convocada por Trump.

También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

Contexto y consecuencias de la estrategia de seguridad de Estados Unidos

En su estrategia de seguridad nacional, Trump apuesta por reforzar el liderazgo estadounidense en el continente americano, en lo que supone una actualización de la llamada Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema "América para los americanos".

La cumbre se produce tras el ataque estadounidense del 3 de enero en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde afrontan cargos por narcotráfico.

Tras esa operación, Trump impuso además un bloqueo energético para que Cuba deje de recibir petróleo, medida que ha agravado la crisis social y económica en la isla.