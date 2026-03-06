La oficina de la DEA en República Dominicana se mantiene cerrada y no hay fecha para su apertura

El exjefe de la DEA en República Dominicana, Melitón Cordero. ( FUENTE EXTERNA )

A casi un mes de su cierre abrupto producto de una investigación por corrupción, la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo continúa cerrada y su reapertura se mantiene sin una fecha programada para el futuro inmediato.

Así lo informaron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en el país, quienes declinaron ofrecer detalles más allá de lo expresado por la embajadora Leah Campos en febrero pasado.

"Por el momento, no tenemos comentarios adicionales más allá de lo expresado por la señora embajadora", respondió Chelsia Hetrick, consejera de diplomacia pública de la Embajada de Estados Unidos, ante una solicitud de información de este medio sobre el tema.

Adicionalmente, Hetrick remitió a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en Washington D. C., para obtener más información sobre el caso que llevó a la destitución de Melitón Cordero, quien se desempeñaba como supervisor de la oficina y es el objetivo de una investigación dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. por presunto fraude de visas.

Se recuerda que el pasado 12 de febrero la embajadora estadounidense, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país "hasta nuevo aviso", mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como "una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública".

La destitución de Cordero se conoció horas más tarde ese mismo día. Medios estadounidenses confirmaron, citando fuentes vinculadas al gobierno norteamericano, que Cordero había sido arrestado como parte de una investigación sobre el presunto abuso de un programa de visas estadounidense para informantes confidenciales.

La acusación sostiene que el dominicano Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas "fuentes confidenciales" de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.

Cada año, la DEA, el FBI y otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley patrocinan el ingreso a Estados Unidos de cientos de extranjeros que, de otro modo, podrían ser considerados inadmisibles debido a su asociación con actividades delictivas y quienes, con el tiempo, pueden convertirse en elegibles para obtener la residencia permanente.

En ese momento, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, emitió un breve mensaje en el que indicó que el cierre no tenía relación con el Gobierno dominicano, sino que formaba parte de una investigación interna de Estados Unidos.

Esta posición fue respaldada por la diplomacia estadounidense, que resaltó el papel de República Dominicana como "socio fundamental" en la lucha contra el narcotráfico.

Primera comparecencia

Cordero está programado para comparecer por primera vez ante el Tribunal del Distrito de Columbia, en Washington D. C., este viernes 6 de marzo.

La audiencia está pautada para la 1:00 de la tarde, hora de Estados Unidos, y se celebrará ante el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh.

Esta audiencia permitirá al juez determinar si existe causa probable para que el caso continúe hacia una acusación formal por parte de un gran jurado.

El exjefe de la oficina de la DEA en República Dominicana enfrenta cargos federales por presunta venta irregular de visas y permanece en libertad bajo palabra mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La investigación comenzó con la denuncia de un exempleado de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y culminó con una operación encubierta que documentó pagos y entrega de visas, según reportó The Associated Press.

