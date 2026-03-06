×
Melitón Cordero
Exjefe de la DEA en RD comparecerá hoy ante Tribunal del Distrito de Columbia

La acusación sostiene que Cordero utilizó su posición en la DEA para tramitar 119 solicitudes de visa fraudulentas, cobrando hasta 10,000 dólares por cada una

    El dominicano Melitón Cordero dirigió la oficina de la DEA en el país durante seis años. (FUENTE EXTERNA)

    El agente especial superior de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la República Dominicana, Melitón Cordero, comparecerá este viernes ante el Tribunal del Distrito de Columbia, en Washington D. C.

    La primera audiencia de Cordero está pautada para la 1:00 de la tarde, hora de Estados Unidos y se presentará ante el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh. Esta audiencia permitirá al juez determinar si existe causa probable de que el caso continúe hacia una acusación formal por parte de un gran jurado.

    El exjefe de la oficina de la DEA en República Dominicana enfrenta cargos federales por presunta venta irregular de visas y permanece en libertad bajo palabra mientras avanza el proceso judicial en su contra.

    Según el expediente del Tribunal del Distrito de Columbia, Cordero fue arrestado el 12 de febrero tras una acusación presentada inicialmente bajo sello. Un día después compareció ante el juez magistrado G. Michael Harvey, quien ordenó hacer público el caso.

    Durante esa audiencia, la fiscalía no solicitó prisión preventiva. El tribunal dispuso su liberación bajo reconocimiento personal, lo que implica que no tuvo que pagar fianza en efectivo, aunque quedó sujeto a condiciones judiciales y deberá presentarse a todas las citaciones.

    La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas "fuentes confidenciales" de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.

    Cómo fue descubierto

    La caída de Melitón Cordero, exjefe de la oficina de la DEA en República Dominicana, comenzó con la denuncia de un exempleado de la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y culminó con una operación encubierta que documentó pagos y entrega de visas, según reportaron Joshua Goodman y Jim Mustian para The Associated Press.

