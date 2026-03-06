Tres muertos tras aparente tornado que azotó el sur de Michigan

Se observan daños en la tienda Menard's después de una fuerte tormenta en Three Rivers, Michigan, el viernes 6 de marzo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Tres personas murieron el viernes en el sur de Michigan después de que un aparente tornado azotara la zona, mientras fuertes tormentas barrían el estado, arrancando el techo de una tienda de mejoras para el hogar y derribando árboles, según reportó la agencia AP.

La Oficina del Sheriff del condado de Branch informó que otras tres personas fueron trasladadas al hospital después de que el fenómeno impactara el área de Union Lake, a unos 200 kilómetros al oeste de Detroit.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó al menos un tornado cerca de Union City el viernes, aunque las autoridades no descartan que se hayan producido otros en la región.

Un video grabado por Lisa Piper, residente cerca de Union City, muestra una columna de aire giratoria que arrasa una zona de edificios al otro lado del lago. Mientras filma desde su terraza, se le escucha decir repetidamente: "¡Dios mío!". Al observar cómo el embudo crece y levanta escombros, añade: "Está levantando casas".

"Ay, me late el corazón", dice en el video. "Espero que estén bien".

Según explicó a AP David Roth, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland, las condiciones eran propicias para tornados debido a un sistema que arrastró humedad desde el Golfo de México mientras un frente cálido avanzaba hacia el norte y chocaba con aire mucho más frío en la región de los Grandes Lagos.

Roth señaló que Michigan registra en promedio 15 tornados al año, una cifra muy inferior a los 155 de Texas y los 96 de Kansas.

En el condado de St. Joseph, junto a la frontera con Indiana, la oficina del sheriff pidió a los residentes que "buscaran refugio inmediatamente" tras reportes de un tornado no confirmado, tormentas eléctricas severas y posibles vientos superiores a los 96 kilómetros por hora.

"Los ciudadanos deben anticipar cortes de energía, carreteras y/o vecindarios cerrados e interrupciones de telefonía celular y de Internet", dijo la oficina en Facebook.

El estado activó su Centro de Operaciones de Emergencia mientras las autoridades respondían a los graves daños causados por el viento. En la zona de Edwardsburg, cerca de Indiana, se reportaron árboles caídos y varias viviendas gravemente dañadas, por lo que las autoridades pidieron evitar el área.

Tormentas también dejan víctimas en Oklahoma

Las fuertes tormentas que se extendieron desde Michigan hasta el norte de Texas también provocaron muertes en Oklahoma, según AP.

Cerca de la ciudad de Fairview, en el oeste del estado, una mujer de 47 años y su hija de 13 fueron encontradas muertas dentro de un vehículo cerca de una intersección de una autopista y una carretera del condado alrededor de las 10 de la noche del jueves.

"El clima severo azotó el condado de Major anoche y cobró trágicamente la vida de una madre y su hija", declaró el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, el viernes. "Rezo por la familia que lamenta esta trágica pérdida, así como por todos los afectados por las tormentas".

Millones bajo riesgo de clima severo

Más de 7 millones de estadounidenses estaban el viernes bajo mayor riesgo de condiciones meteorológicas extremas en una franja que incluye las áreas metropolitanas de Kansas City, Tulsa y Omaha, según el Centro Nacional de Predicción de Tormentas, reportó AP.

Casi 25 millones de personas enfrentaban un riesgo menor en una zona más amplia que abarca ciudades como Dallas, Oklahoma City y Milwaukee.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se esperan tormentas eléctricas severas y dispersas desde los estados de las llanuras hasta los Ozarks y el Medio Oeste.

Meteorólogos de AccuWeather señalaron que el patrón que favorece estas tormentas se produce por el choque entre aire cálido que fluye hacia el norte desde la Costa del Golfo y aire canadiense más frío detrás de los frentes fríos.

Las tormentas llegan cerca del inicio de la llamada temporada de tornados en Estados Unidos, que comienza en diferentes momentos según la región.

Aunque el clima comenzó a mejorar en algunas zonas del noreste el viernes, estados como Maine, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut permanecían bajo alerta meteorológica, mientras que en el sur de Ohio se emitieron alertas de inundaciones.

En partes del sur del país también se esperan temperaturas inusualmente altas para esta época del año durante el fin de semana.

"Las temperaturas estarán entre 20 y 30 grados por encima del promedio, con temperaturas de hasta 80 grados en zonas tan al norte como el Valle de Ohio y el Atlántico Medio", escribieron los meteorólogos federales en su análisis del pronóstico a largo plazo. "Podrían alcanzarse récords diarios generalizados